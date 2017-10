Saavedra: Em passagem por Joinville, pré-candidato ao governo do Estado diz que Norte estará na sua chapa

Portal 17/10/2017 | 06h30 Atualizada em





Pré-candidato do PSD ao governo do Estado, Gelson Merisio vê como certa a presença do Norte de SC na sua chapa, seja como candidato a vice ou ao Senado. O deputado cita, como exemplos, os nomes de Ninfo König (PSB), “uma novidade na política aos 75 anos” e de Paulo Bauer (PSDB), no caso de aliança com o PSDB.



— Não tem como o Norte ficar fora — alega Merisio.



Para ele, a única garantia em relação às alianças é de que o PSD não estará com o PMDB. Na passagem por Joinville, Merisio apontou a segurança pública como tema central da eleição.



— Não só da eleição, como da sociedade. E assim será pelos próximos dez anos — disse ele, que teve como um dos compromissos na cidade acompanhar a palestra de José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio.



O tema está tão presente no discurso de Merisio que ele chega a defender “dobrar o efetivo da PM” e investir em tecnologia e inovação para dar mais eficiência ao trabalho policial. Os recursos viriam do enxugamento de outras áreas, como das agências de Desenvolvimento Regional. O pré-candidato nega ter se baseado em pesquisas para priorizar a segurança. “É o sentimento nas ruas”, reforça.



Preparação

Merisio também aproveitou a presença de José Beltrame para palestra em Joinville para tratar de segurança em reunião na Câmara, nesta segunda-feira, com a presença de lideranças do PSD e de outros partidos para discutir o tema. O grupo se reúne todas as segundas-feiras, geralmente em Florianópolis. No encontro desta segunda, os deputados Darci de Matos, Kennedy Nunes e Dalmo Claro participaram.



Enfermagem

Foi reaberto nesta segunda pela Secretaria de Estado da Saúde o processo seletivo para a contratação de técnicos de enfermagem no Estado. Para a região de Joinville, são 83 vagas. Na disputa anterior, o número de aprovados ficou bem abaixo da quantidade de vagas oferecidas. A abertura da nova ala de enfermagem do Hospital Regional de Joinville depende dessas contratações.



Mais tempo

A Justiça Federal aceitou pedido feito pela Defensoria Pública da União e ampliou por 120 dias o pagamento de salário-maternidade para a mãe de um bebê nascido prematuro em Joinville. Conforme a assessoria da DPU, a mãe procurou a prorrogação do benefício porque a filha continuava internada na Maternidade Darcy Vargas. O INSS aceitava a extensão por apenas duas semanas.



Depois da alta

A Justiça Federal, além de determinar o pagamento do salário-maternidade por 120 dias após a alta do bebê, definiu também que o benefício ficaria a cargo do INSS, sem ônus para empresa. A alta hospitalar foi dada na semana da decisão.



Sem disputa com o prefeito

Ninfo König anda se empolgando com a possibilidade de participar da campanha estadual, seja como vice ou candidato ao Senado. Mas não deverá tomar nenhuma posição antes de Udo Döhler se definir. Por enquanto, o prefeito de Joinville nunca disse que queria concorrer. Também nunca negou.



Na ordem

O diretório do PMDB para os próximos dois anos tem Mauro Mariani como o primeiro titular e Udo Döhler como o segundo. A listagem dos dez primeiros tem ainda Simone Schramm, Ivete Appel da Silveira, Nelson Coelho, Cleonir Branco, Alexandre Fernandes, Romualdo França, Tânia Eberhardt e Celso Pereira.



Um espaço

Na noite de domingo, com a presença de Udo e Mariani, foi encaminhada a convenção do PMDB do próximo sábado. Simone Schramm vai ficar na presidência, mas agora surgiu um pedido da bancada para que um dos vereadores, Cláudio Aragão, no caso, seja incluído na nova executiva. A reivindicação será atendida.



Demorou, mas veio

Até houve atraso por causa da estiagem, mas Joinville não deixou de presenciar o espetáculo dos ipês-amarelos florescendo. Na imagem, os ipês vizinhos do rio Cachoeira.



Criatividade

Para as rodovias estaduais com volume de tráfego incapaz de atrair a iniciativa privada para a exploração do pedágio, o governo do Estado anda estudando aumentar a receita com o uso da faixa de domínio. Assim, haveria recursos para a manutenção, hoje insuficientes. Já as estradas próximas de rodovias federais, como a Estrada Dona Francisca e a Rodovia do Arroz, seriam mantidas em pacotes únicos de concessão.



Presença

Richard Harrison não perdeu a oportunidade: para o vereador do PMDB, a palestra do ex-secretário José Mariano Beltrame é importante para que seja ouvida a experiência no Rio, mas mais fundamental seria a visita do secretário de Segurança Pública de SC à Câmara para falar sobre o tema.



Tem demanda

A Secretaria de Saúde de Joinville prorrogou por mais seis meses o contrato com instituto privado para serviços de oftalmologia. O motivo seria a alta demanda no SUS pelo atendimento.



Quem será

Gelson Merisio acredita que “tudo se encaminha” para que Mauro Mariani seja o candidato do PMDB ao governo do Estado.