Saavedra: Edital para matrículas da educação infantil trouxe mudanças em Joinville

O edital para as matrículas da educação infantil de Joinville trouxeram mudanças que agradaram à Defensoria Pública do Estado – a própria defensoria cobrava as alterações. Famílias com horário de trabalho diferenciado poderão concorrer às vagas do período integral em igualdade de condições com as demais famílias.

Pais que trabalhavam à noite, por exemplo, quando o CEI não estava aberto, acabavam preteridos porque, em tese, poderiam ficar com os filhos de dia. Outra mudança prevê oferta de vagas também aos pais-estudantes: uma mãe desempregada fazendo curso técnico (ou outra modalidade de ensino) pode se habilitar a uma vaga para o filho no integral, por exemplo.

Depois do plantio de mudas de árvores no Parque São Francisco, no Adhemar Garcia, a próxima ação envolvendo a arborização pública em Joinville será realizada no próximo final de semana, no Parque da Cidade. No São Francisco, foram plantadas 124 mudas, em parceria com a Ajorpeme.

OO consumo de álcool motivou projeto polêmico na Câmara de Joinville. O vereador Richard Harrison (PMDB) está propondo a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis entre as 22h e as 6h. Se aprovada, a medida valerá apenas para os estabelecimentos da área urbana da cidade. A proibição seria estendida às lojas de conveniências e demais dependências dos postos.

Em caso de desobediência, a multa inicial será de dez UPMs, equivalentes hoje a R$ 2,7 mil, com valor dobrado em caso de reincidência. Se a situação persistir, há possibilidade de suspensão da venda de bebidas alcoólicas por um ano, em qualquer horário, e até cassação do alvará. Os consumidores também podem ser autuados, mas com base em outras legislações, o projeto do vereador do PMDB não traz detalhes sobre isso.

Para o vereador Richard, a proposta quer dar mais segurança ao trânsito. “Em Joinville, pela pouca quantidade de casas noturnas funcionando durante a semana, é comum as pessoas saírem para beber em bares e nas lojas de conveniências dos postos de combustíveis”, alega Richard no projeto. O projeto será analisado em comissões, sem previsão de quando será votado em plenário.

RUSGAS

Fernando Krelling já havia se queixado na semana passada e ontem foi a vez de Mauricinho Soares e Richard Harrison se solidarizarem com o presidente da Câmara de Joinville por causa de rusgas em Pirabeiraba. As queixas dos peemedebistas são de que alguém estaria “caluniando” Krelling em relação aos trabalhos da subprefeitura. O presidente da Câmara alega defender o apoio aos agricultores. Krelling não citou nomes. Em Pirabeiraba, a sub está sob comando de Sidney Sabel. Os dois andaram disputando nomeações para a sub, mas nada grave, aparentemente.

SÓ O ALPENDRE

Os R$ 47 mil da licitação para a reforma do Museu Nacional de Imigração de Joinville, citados na coluna, serão utilizados na recuperação do alpendre, interditado neste momento. Para o restauro da construção, serão necessários R$ 3 milhões, dinheiro ainda não disponível. A Secretaria de Cultura e Turismo tenta usar a Lei Rouanet como fonte, mas as tratativas ainda estão em andamento.

ACORDO DE RECUPERAÇAO

A MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE ACEITOU OS PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FOI FECHADO ACORDO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NOS FUNDOS DE TERRENO ONDE ESTÁ SENDO FEITA CONSTRUÇÃO PELA IGREJA, NA RUA TUIUTI, NO AVENTUREIRO. UMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO, PERTO DE CURSO DÁGUA, TEVE CORTE DE VEGETAÇÃO E PASSOU POR TERRAPLENAGEM. O ACORDO FOI FECHADO SEM NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.

COM O MOINHO

Salmo Duarte mostra mais ipês-amarelos em Joinville ao longo do rio Cachoeira. Ao fundo, o Moinho Joinville, perto de completar quatro anos da desativação. Houve estudos para instalar espaço cultural no imóvel, mas as tratativas não foram adiante e a construção foi colocada à venda no ano passado.

AS INSULINAS

Há uma certa divergência a ser resolvida em relação ao número de pacientes a serem atendidos, mas a novela das insulinas em Joinville se encaminha para uma solução, ainda que sempre exista o risco de atraso em novas compras. O governo do Estado resolveu cumprir a decisão da Justiça Federal em ação do Ministério Público Federal e vai bancar o fornecimento – inclusive o primeiro carregamento já chegou ontem.

OS BLOQUEIOS

Pela decisão da Justiça Federal, confirmada em segunda instância, o governo do Estado pode cobrar da União o reembolso de 50% da despesa com as insulinas especiais. Há uma situação curiosa: a Justiça consegue bloquear recursos estaduais para a compra de medicamentos – como já aconteceu até com as insulinas. Mas no caso do governo federal, a Justiça não tem mecanismos para efetivar esse bloqueio.

NÃO FOI

Entre um certo pessoal do PMDB, se Udo nada falou sobre apoio a Mauro Mariani nas duas oportunidades (concessão do título de cidadão honorário e convenção do PMDB), ainda vai levar um tempo para o prefeito se posicionar sobre a eleição para o governo do Estado. Nem a defesa escancarada do nome do Mauro, feita por lideranças do partido, fez Udo mudar a estratégia de não abordar 2018.

OUTRO PMDB

Nos eventos em Joinville, o PMDB de Santa Catarina deixou claro os esforços para tentar se descolar do partido na esfera nacional. A estratégia é apresentar um PMDB catarinense “diferente”, “sem nada a ver com o que acontece em Brasília” e tentar se antecipar às cobranças. Do jeito que está indo a coisa, logo aparecem os defensores do rompimento com Temer – o que implicaria abrir mão dos cargos.

O TEMOR DA ESTAÇÃO

O episódio da praça Tiradentes mostra o temor da comunidade em receber uma estação de tratamento nas proximidades. Não que a Águas de Joinville esteja planejando tal construção para o bairro Floresta – trata-se de uma estação de bombeamento – mas a boataria sobre uma nova estação criou apreensão e paralisou as obras. Agora, está sendo procurado outro local no bairro.

NA CAPITAL

Entre os compromissos de Udo ontem em Florianópolis, esteve um almoço com os deputados Antonio Aguiar e Valdir Cobalchini.

SILÊNCIO

Mauro Mariani fala bastante sobre 2018, mas não entra na dividida da eleição presidencial. Até porque anda atrás de aliados e não quer correr o risco de melindrar potenciais parceiros.

EXEMPLO DO ESPINHEIROS

Inaugurada no final de 2012, a estação de tratamento de esgoto Espinheiros tinha a promessa de operar sem mau cheiro, problema histórico da estação do Jarivatuba, na zona Sul. Só que as coisas não saíram como o previsto no Espinheiros e a estrutura terá de ser reformada e ampliada. Nas próximas estações a serem construídas, a companhia terá de provar que o odor é coisa do passado.

VAI TENTAR PARA FEDERAL

Candidato a deputado estadual em 2014, Jaime Evaristo (PSC) desta vez deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. A preferência do vereador de Joinville foi reforçada pelo fato de os deputados estaduais Kennedy Nunes (PSD) e Ismael dos Santos (PSD) não se interessarem pela disputa de deputado federal, preferindo concorrer à reeleição. Jaime, Kennedy e Ismael têm atuação em segmentos religiosos.