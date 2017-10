 Saavedra: Edital para contratar abrigo de animais não teve interessados em Joinville

Portal 26/10/2017 | 21h03 Atualizada em

O valor da diária foi reajustado e foi reduzida a obrigação de contratação de profissionais, mas mais uma vez ninguém se interessou pelo edital da Prefeitura de Joinville para contratar entidade para abrigar até 500 animais recolhidos nas ruas. A única ONG com capacidade para atender a tantos bichos em Joinville é a Abrigo Animal, já conveniada com o município – o convênio de R$ 25,2 mil mensais foi prorrogado até março de 2018. A entidade atende em torno de 300 cães e gatos.

Agora...

Mauro Mariani também anda se queixando com mais ênfase dos reduzidos repasses para as obras de infraestrutura no Estado, como as duplicações das BRs 280 e 470.

Tem que ser

Ainda não está definida a distribuição dos novos PMs, ainda em treinamento. Joinville e Florianópolis, por questões óbvias, vão ficar com o maior contingente.

Apoios

Na conversa dos prefeitos do Sul com Udo, foi abordada a posição dos prefeitos peemedebistas das principais cidades de Santa Catarina. No caso de Jaraguá e Itajaí, a conclusão foi de que é improvável que o nome a ser apoiado para o governo do Estado não seja Mauro Mariani: Antídio Lunelli já se manifestou a favor do deputado, e Volnei Morastoni foi eleito com grande envolvimento de Mariani na campanha.

Impressão

Pelos relatos da imprensa do Sul, os prefeitos ficaram com a impressão de que Udo está, sim, interessado em concorrer ao governo do Estado, embora o prefeito de Joinville não tenha admitido. Mas inclusive estaria disposto a participar de reunião do PMDB com Colombo para tratar de 2018. O pessoal favorável à candidatura de Udo já espalhou por aí que Colombo veria no prefeito de Joinville um nome capaz de remontar a tríplice aliança.

No caminho

No Cemitério São Sebastião, no Iririú, há espaços antes usados por pedestres e veículos agora ocupados por sepulturas, conta leitor. No Cemitério Municipal de Joinville, foi feita aberta uma sindicância, ainda em andamento, para descobrir como foi autorizada a instalação de sepulturas nesses espaços

Quase uma tonelada

Em um trecho de 300 metros do rio vizinho ao Aeroporto de Joinville, foi recolhida quase uma tonelada de lixo. A limpeza foi mais uma das ações da Semana Lixo Zero 2017, com participação nessa etapa do Coletivo Ação de Limpeza de Mangues, Praias e Rios de Joinville, em parceria com bombeiros voluntários e Infraero. Até oito capacetes de motociclistas foram encontrados.

A ação das insulinas

O STF deu ontem prazo para a Assembleia explicar a lei que obriga o Estado a fornecer insulinas especiais. O governo do Estado tem ação contra a lei. Mas o resultado do Supremo, qualquer que seja, não afeta o fornecimento dos medicamentos em Joinville: o Estado está comprando as insulinas especiais porque houve decisão da Justiça Federal, em ação do Ministério Público Federal.



Ainda em estudo

A Águas de Joinville estuda locais no Floresta para instalar a estação de bombeamento de esgoto. Só caso não seja encontrada viabilidade em outro ponto, a proximidade da praça Tiradentes volta a ser analisada. Além de atender à demanda de instalação de condomínios, a companhia aponta a necessidade de reduzir o despejo de esgoto em córrego vizinho à praça como motivo para instalação da rede.

Uma fração

Em resposta a pedido de informação feito por Rodrigo Coelho (PSB) sobre o PAC da Mobilidade, a Prefeitura de Joinville admitiu ter iniciado apenas as obras da revitalização da rua São Paulo, além de ter feito melhorias no terminal da Tupy. Ou seja, foi encaminhada a utilização de apenas R$ 5,2 milhões de um financiamento de R$ 100 milhões, em contrato assinado no início de 2015.

“Em processo"

A resposta da Prefeitura também cita a “fase de processo licitatório” de melhorias em cinco terminais de ônibus, além da ponte da Plácido Olímpio de Oliveira com a Aubé, no Bucarein, em investimentos de R$ 15,6 mihões. No entanto, nenhuma dessas obras teve concorrência lançada ainda – a não ser que “processo licitatório” inclua a preparação dos editais. As demais obras estão em fase de revisão dos projetos.