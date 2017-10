Saavedra: Confira onde estão previstas as novas ciclofaixas de Joinville

Portal 27/10/2017 | 07h15 Atualizada em

Depois da Indaial, trechos de mais quatro ruas estão mapeados pelo Detrans de Joinville para receber ciclofaixas no Saguaçu. A programação prevê a sinalização nas próximas semanas. A maior extensão de via para bicicletas nesse lote fica na Xanxerê, entre a Iririú e a Tenente Antônio João, com 1,34 km. No Bucarein, as ciclofaixas estão previstas para quatro ruas. Nos dois bairros da zona Norte de Joinville, são 7,7 km de novas ciclofaixas (veja a tabela completa abaixo). A expansão está prevista no Plano de Mobilidade. Haverá eliminação de vagas de estacionamento em parte dos novos trechos de ciclofaixas.



SAGUAÇU

• Indaial (entre Iririú e Ouro Verde)*

• Xanxerê (Iririú-Tenente Antônio João)

• Aracaju (Xanxerê-João Colin)

• José do Patrocínio (Dona Francisca-rua dos Capuchinhos)

• Dona Francisca (Iririú-Maceió)

BUCAREIN

• Valgas Neves (entre M. Calógeras e P. Mayerle)

• Plácido Olímpio (Pedro Mayerle-Porto Belo)

• Porto Belo (Plácido Olímpio-Padre Kolb)

• Padre Kolb (Porto Belo-Morro do Ouro)

* Está pronta.

