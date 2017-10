Saavedra: Ações trabalhistas caem 10% no ano em Joinville

Portal 28/10/2017 | 08h06 Atualizada em

Perto do início da vigência das novas regras da reforma sancionada em julho pelo governo Temer, Joinville tem mantido a média de 22 novas ações trabalhistas ajuizadas por dia. São 6,1 mil novos processos distribuídos entre as cinco varas de Justiça do Trabalho na cidade. Na comparação com o ano passado, uma redução de 10% (a queda é ainda maior se forem levados em conta apenas os últimos meses). Há uma motivação para esse comportamento.

Agora em 2017, caiu o número de demissões por causa do reaquecimento de mercado de trabalho, com a criação de 5,9 mil vagas. No ano passado, até setembro, o balanço estava no negativo, com corte de 200 postos de trabalho.

Seja em 2017 ou em 2016, estimativa aponta que 11% dos demitidos em Joinville procuraram a Justiça do Trabalho (cálculo feito confrontando as demissões com as novas ações). É uma projeção porque nem sempre a ação é apresentada no mesmo ano da saída do emprego e um mesmo trabalhador pode apresentar mais de uma ação. As novas regras trabalhistas passam a valer em novembro.

