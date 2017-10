Saavedra: Aberta licitação para restaurar Museu de Imigração de Joinville

Portal 20/10/2017 | 08h35 Atualizada em

Foi aberta uma licitação para a restauração do Museu de Imigração, em Joinville. Como são R$ 47 mil previstos, não é uma grande reforma. No edital, é apontada uma fonte de recursos de 2010, em repasse do governo federal - inicialmente, era para abrigos em rotas turísticas. Em outra iniciativa, parte do acervo será substituído.

A última vez que um dos principais pontos turísticos de Joinville passou por uma grande reforma foi há 15 anos. Em 2011, estava prevista uma reforma, orçada em R$ 79,6 mil, mas empresas interessadas em participar da concorrência pública não apareceram. O casarão foi projetado em 1870 para servir de administração da Colônia Dona Francisca.

Museu Nacional de Imigração e Colonização completa 6o anos

