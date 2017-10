Raimundo Colombo continua internado, mas deve receber alta nesta terça-feira

Hospital Baía Sul 30/10/2017 | 07h57 Atualizada em

O boletim médico divulgado às 7h desta segunda-feira pelo Hospital Baía Sul confirma melhoras no estado de saúde do governador Raimundo Colombo (PSD). Ele foi internado na noite de sábado com uma crise de diverticulite. Há previsão de alta para esta terça-feira.

"O quadro evoluiu bem, a dor aliviou e os sinais da diverticulite regrediram bastante. Ainda existe um pouco de inflamações. Novos exames serão realizados nesta segunda", divulgou a equipe médica por meio de nota emitida pela assessoria de imprensa do Governo.

A chance de intervenção cirúrgica foi considerada mínima. Por recomendação clínica, a agenda do governador foi suspensa pelos próximos dias.

A diverticulite ocorre quando há inflamação dos divertículos, pequenas hérnias que podem aparecer no interior do intestino grosso. O tratamento é baseado em hidratação e antibióticos. Segundo o médico cardiologista Antônio Felipe Simão, Colombo também é acompanhado por especialistas em cardiologia porque tem um histórico de base cardiovascular.

—Esse tratamento poderia ocasionar algum prejuízo ao tratamento cardiovascular prévio, mas as coisas até agora só têm ocorrido favoravelmente ao governador. É assim que a gente esperava — observou Simão em entrevista à NSC TV.

A presença de Colombo era esperada nesta segunda na inauguração da UTI Neonatal do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville, o que já está confirmado que não vai ocorrer. Novos boletins médicos devem ser divulgados ao longo do dia.

