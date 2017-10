Motoristas do Uber fazem protesto em Joinville

Manifestação 30/10/2017 | 10h53 Atualizada em

Motoristas do aplicativo Uber realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira, em Joinville. O grupo protestou contra a aprovação do Projeto de Lei 28/2017, que regulamenta o transporte individual privado de passageiros. Segundo a PM, o protesto reuniu cerca de 170 veículos.

A concentração começou por volta das 9 horas no estacionamento do Centreventos Cau Hansen. Às 10 horas, a carreata saiu pelas ruas da região central de Joinville e seguiu para frente da Prefeitura, onde o grupo fez um buzinaço.

Depois foram para a Câmara de Vereadores, onde estacionaram os veículos no acostamento e, com caminhão de som, realizaram uma manifestação. O trânsito na avenida Hermann Lepper está liberado.

Alexandre de Aviz, 40 anos, foi um dos motoristas que participou do protesto.

— Somos favoráveis à legalização, mas de forma correta e justa. Nunca ninguém nos chamou para conversar —, disse.

Os motoristas dizem ser a favor da regulamentação, mas criticam o projeto que está no Senado, dizendo que o texto cria uma burocracia tão grande para os motoristas que a prestação do serviço fica impossível. Os taxistas são a favor do projeto.

A Uber informou que não está organizando os protestos, mas que os seus motoristas são livres para participar de manifestações. A empresa também divulgou que mais de 800 mil assinaturas foram arrecadas de motoristas que atuam nas empresas de transporte por aplicativo na última semana. Uma campanha com a hashtag #JuntosPelaMobilidade foi propagada pelas redes sociais.

Em Joinville há aproximadamente 2 mil motoristas que se utilizam de aplicativo. Boa parte desempregados, que encontraram no Uber uma ocupação profissional. O projeto de lei complementar deverá ser votado pelo Senado na terça-feira, dia 31.





