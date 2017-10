Joinville cria 456 vagas de emprego em setembro e chega a quase 6 mil no ano /

Portal 19/10/2017 | 17h55 Atualizada em

Ainda que o resultado não tenha sido expressivo, a criação de empregos em Joinville se manteve mais um mês no azul, com abertura de 456 vagas no mês passado, conforme o balanço divulgado nesta tarde pelo Ministério do Trabalho. No acumulado do ano, são quase 6 mil vagas, o terceiro melhor resultado do País neste ano - somente São Paulo e Goiânia criaram mais empregos em 2017.

Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra

Com mais de três mil postos de trabalho criados no ano, o setor de serviços lidera o ranking em Joinville, com a indústria em segundo lugar. Apesar da retomada neste ano, com a abertura de 5.948 postos, a cidade ainda está distante de recuperar as 13,3 mil vagas perdidas no dois anos anteriores. Os dados são referentes ao mercado formal de trabalho, em contratações pela CLT.