Confira como votaram os deputados de SC na denúncia contra Temer na Câmara

Os parlamentares de Santa Catarina estiveram entre os primeiros a votarem sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Dos 16 deputados que representam o Estado, nove votaram "não", ou seja, não queriam o arquivamento da denúncia. Outros seis votaram "sim" ao relatório, indicando que queriam barrar a investigação, e apenas um, Marco Tebaldi (PSDB), se ausentou.

A denúncia, norteada pelas delações premiadas dos executivos do grupo J&F, controlador da JBS, e do doleiro Lúcio Funaro, só teria prosseguimento se 342 dos 513 deputados votassem a favor dos argumentos apresentados pela PGR. Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução da Justiça. O parecer da denúncia foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), responsável por analisar o inquérito do ponto de vista jurídico.

Confira os votos por ordem alfabética:

Carmen Zanotto (PPS) - Não

Décio Lima (PT) - Não

Esperidião Amin (PP) - Não

Geovania de Sá (PSDB) - Não

João Paulo Kleinubing (PSD) - Não

Jorge Boeira (PP) - Não

Jorginho Mello (PR) - Não

Mauro Mariani (PMDB) - Não

Pedro Uczai (PT) - Não

Celso Maldaner (PMDB) - Sim

Cesar Souza (PSD) - Sim

João Rodrigues (PSD) - Sim

Peninha (PMDB) - Sim

Ronaldo Benedet (PMDB) - Sim

Valdir Colatto (PMDB) - Sim

Marco Tebaldi (PSDB) - Ausente

