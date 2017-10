AO VIVO: acompanhe a votação da denúncia contra Temer na Câmara

Dia decisivo 25/10/2017 | 18h24 Atualizada em





Com mais de seis horas de sessão na Câmara dos Deputados, ainda não é possível saber se vai ocorrer nesta quarta-feira (25) a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. Deputados de oposição, na tentativa de evitar a votação, não registram presença no Plenário, inviabilizando o começo da votação em razão da falta de quorum — a previsão era de nova vitória do Planalto, mais magra em comparação à votação da primeira denúncia. Os parlamentares ainda levaram um susto com a notícia de que o presidente foi levado para o Hospital do Exército.

Michel Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução da Justiça. O parecer aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), responsável por analisar o inquérito do ponto de vista jurídico, deve ser votado nominalmente no plenário.

A denúncia, norteada pelas delações premiadas dos executivos do grupo J&F, controlador da JBS, e do doleiro Lucio Funaro, só terá prosseguimento se 342 dos 513 deputados votarem a favor dos argumentos apresentados pela PGR. Também são alvos os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

Para conquistar o apoio, o governo liberou dinheiro para emendas parlamentares – pelo menos, R$ 12 bilhões, como alerta a colunista Rosane de Oliveira – e faz ameaças à base aliada, que deve ser tratada como oposição caso vote contra o presidente.

Acompanhe, ao vivo, a votação da denúncia: