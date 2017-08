Saavedra: Saúde em Joinville tem 17% de faltas em consultas básicas

Portal 08/08/2017 | 06h30 Atualizada em

Encerrado o primeiro mês de operação do novo sistema integrado de gestão da Secretaria de Saúde de Joinville, com mais dados mais precisos sobre os atendimentos em toda a rede, foi constatada a ausência de 17% nas consultas básicas. Ou seja, de cada 100 consultas, em 17 delas o paciente não apareceu no posto de saúde. Os usuários haviam confirmado a presença ao serem avisados pela unidade de saúde.



Com as ausências, há necessidade de remarcar o procedimento. Como se trata de consultas básicas, tais procedimentos não estão na fila, portanto das consultas especializadas, com lista exibida na internet após acordo fechado com o Ministério Público de Santa Catarina ainda em 2013. A secretaria pretende utilizar os conselhos de saúde para fazerem campanhas de conscientização junto à população sobre a presença nas consultas. O novo sistema informatizado permite acesso ao prontuários dos usuários em quaisquer uma das unidades de saúde do município.



