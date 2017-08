Saavedra: São Francisco do Sul será capital do Estado por um dia

Portal 11/08/2017 | 07h10 Atualizada em

Em homenagem simbólica, São Francisco do Sul será a capital de Santa Catarina nesta sexta. A lei prevê a transferência para a terceira cidade mais antiga do País em todos os dias 11 de agosto, data de criação da capitania de Santa Catarina. O governo do Estado e a Prefeitura preparam solenidades para a manhã desta sexta-feira.





O governador do Estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, estará na manhã desta sexta-feira em São Francisco do Sul para a transferência simbólica. A homenagem foi instituída pela Lei 15.109/2010, em reconhecimento ao primeiro povoamento em terras catarinenses, ocorrido no ano de 1658, então denominado de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco. A solenidade alusiva à data será no Cine Teatro X de Novembro, a partir das 11 horas.



Na visita desta sexta-feira do governador em exercício Eduardo Pinho Moreira a São Francisco do Sul, será tratada a participação do governo do Estado no recapeamento da estrada entre a cidade e as praias no trecho onde estão os armazéns (porto seco).



Os empresários bancaram o projeto e o Estado terá de entrar com R$ 100 mil, com a Prefeitura ajudando com mão de obra. A via estadual tem tráfego intenso de caminhões por causa do porto de São Francisco.



