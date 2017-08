Saavedra: PMDB confirma convenções municipais para o mês de outubro

Portal 08/08/2017 | 06h45 Atualizada em

Depois das alegações de adiamento, o PMDB de SC confirmou, nesta segunda-feira, as convenções municipais para os dias 21 e 22 de outubro. Assim, estão reabertas as articulações pelo comando do partido em Joinville, dirigido por Simone Schramm desde o final de 2015.



A eleição para a presidência do PMDB será uma excelente oportunidade para medir a quantas anda a relação entre Udo Döhler e Mauro Mariani. Até agora, apenas Richard Harrison vem falando publicamente sobre a eleição do PMDB de Joinville. Para ele, em nome da ¿renovação¿, qualquer um dos cinco vereadores pode ser o futuro presidente.



Para Richard, não há problema em o novo presidente ser pré-candidato à eleição de 2018. ¿Mauro Mariani é o presidente estadual e pré-candidato ao governo¿, diz.



Referência

Intregrante da base aliada do governo Udo, Mauricinho Soares (PMDB) se referiu nesta segunda-feira ao secretário Miguel Bertolini (Administração) como ¿primeiro-ministro¿. E foi pródigo em elogios à atuação de Bráulio Barbosa na Secretaria de Desenvolvimento Rural.



Substituto

Com a cassação do registro de José Lir Medeiros Cardoso (PMDB), o suplente Jefferson Dias da Silva (PMDB) vai assumir nesta terça uma vaga na Câmara de Araquari. A decisão da Justiça Eleitoral, mantida em segunda instância, foi motivada pela participação de Cardoso em ato de distribuição de roupas e móveis em aldeia indígena em setembro de 2016 – era um período de campanha eleitoral. Ele nega as acusações e deverá continuar recorrendo.



Não se encaixa

O TCU entendeu que o pedido de providências do Sindicato dos Operadores Portuários de São Francisco sobre o caixa do porto não se encaixa em nenhuma das solicitações possíveis para o tribunal. O sindicato é contra o repasse dos recursos em caixa do porto para o Estado.



Sem análise

Na prática, o tribunal nem chegou a entrar no mérito sobre a possibilidade de o governo do Estado ficar com recursos em caixa do terminal. Apenas entendeu que a solicitação deve ser analisada pela Secretaria de Controle Externo (Secex/SC), a unidade do TCU no Estado.



R$ 550 milhões

Nos estudos das concessões de rodovias estaduais, o governo do Estado prevê investimentos de R$ 350 milhões na Estrada Dona Francisca (BR-101 até São Bento do Sul) e de R$ 200 milhões na Rodovia do Arroz (BR-101, em Joinville, até Guaramirim). A concessionária teria de bancar essa conta em troca do pedágio. A licitação, em pacote que inclui a BR-280, talvez seja realizada em 2018.



Uma sugestão

A decisão final vai caber ao governo federal, mas a sugestão do governo estadual para a concessão da BR-280 prevê cinco praças de pedágio. Uma delas fica em São Francisco do Sul, no km 15,5 (o porto fica no km 0). Na semana passada, a Secretaria de Estado de Planejamento estimou uma praça na Rodovia do Arroz e outra na Dona Francisca. Na apresentação desta segunda, não houve citação sobre elas.



Ainda não

O edital do estacionamento rotativo ainda não foi enviado pela Prefeitura de Joinville ao Tribunal de Contas do Estado, onde passará por análise prévia antes de ser aberta a licitação. O serviço foi suspenso em 2013 após a anulação de concorrência e foi anunciado o retorno em 2015, quando o Plano de Mobilidade apontou a necessidade de rotação de vagas na área central. Com a demora, a volta ainda em 2017 está descartada devido aos prazos do TCE e da própria licitação.



No chão



Orelhão depredado em frente ao Fórum Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Em frente ao Fórum de Joinville, o orelhão depredado aguarda por conserto. Há outros aparelhos também precisando de reparos na cidade. Joinville tem hoje 2,2 mil telefones de uso público em operação.



Vão ficar

Pelo alegado pela SC Par nesta segunda-feira em Araquari durante apresentação sobre concessão de rodovias, os recursos do porto de São Francisco do Sul vão ficar no caixa do próprio terminal. O alargamento da BR-280 poderá usar parte desse montante porque se trata de investimento em acesso ao porto.



Herança

A Secretaria de Habitação de Joinville está tentando ¿herdar¿ nove lotes da extinta Cohab. Nos imóveis, localizados no loteamento Ana Júlia (Paranaguamirim), a meta é unificar as matrículas e construir blocos de apartamentos pelo Minha Casa, Minha Vida. As tratativas estão em andamento com o governo do Estado.



Nomeação

Fernando Rothbarth vai assumir a gerência do Centro de Bem Estar Animal de Joinville, cargo vago desde o início da segundo mandato de Udo. Na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Bráulio Barbosa, continua na interinidade.



Assessoria

Richel Marcelina foi nomeado para a assessoria da deputada Dirce Heiderscheidt (PMDB), para atuar em Joinville. Richel foi assessor do vereador Cláudio Aragão (PMDB).



Quantos

Em contato com a comunidade dos haitianos, Tânia Larson (SD) estima a presença de pelo menos 2 mil pessoas vinda do país caribenho morando em Joinville.