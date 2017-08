Saavedra: MST terá que deixar área privada invadida em Garuva neste mês

Portal 14/08/2017 | 08h15 Atualizada em

A Justiça não aceitou pedido para esticar o prazo até setembro e o MST terá de deixar área privada invadida em Garuva neste mês. Em maio, foi fechado acordo judicial pela desocupação em agosto. A solicitação de mais prazo foi feita porque o Incra não teria oferecido ainda nova área para a realocação.



Não tinha previsão



A Vara Única de Garuva recordou, no entanto, de que o instituto estava presente nas negociações do acordo e, em momento algum, a saída das famílias foi condicionado à uma nova área. A área invadida tem em torno de um hectare.