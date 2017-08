Saavedra: Ipreville chega a R$ 2 bilhões em investimentos em junho

Portal 07/08/2017 | 07h30 Atualizada em

Em julho, o Ipreville, o fundo de previdência dos servidores municipais, atingiu a marca de R$ 2 bilhões em investimentos, com mais da metade em aplicações em renda fixa, de perfil mais conservador. Só aí tem R$ 1,2 bilhão investido. O restante está em carteira administrada, aplicada em títulos públicos, e renda variável. Os investimentos estruturados e imóveis respondem por uma fatia de R$ 50 milhões.



Confira outras notas de Jefferson Saavedra

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



Onde está

Mais de 93% dos investimentos do Ipreville estão concentrados no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Itaú, com o BB na liderança. Mas o patrimônio do fundo de previdência é maior: além dos R$ 2 bilhões investidos, o instituto tem mais R$ 720 milhões a receber da Prefeitura de Joinville em atualização atuarial, ou seja, compensações para manter o equilíbrio das contas no futuro.



Até 2043

Essa conta será paga em parcelas até 2043. Há ainda outros R$ 150 milhões em contribuições patronais, sucessivamente roladas nos últimos anos e com a última das renegociações a ser paga em cinco anos. Portanto, o patrimônio do fundo está muito perto de chegar a R$ 3 bilhões. O Ipreville tem folga na relação entre contribuintes e segurados: hoje são 11,6 mil pessoas na ativa, com 3,3 mil aposentados e pensionistas.