Saavedra: Câmara de Joinville aprova reajuste salarial para vereadores, prefeito e vice-prefeito

Portal 07/08/2017 | 21h11 Atualizada em

Depois de titubear, a Câmara de Joinville aprovou nesta segunda-feira o reajuste para os salários dos vereadores, com reposição da inflação semelhante à concedida aos servidores municipais: pagamento de três parcelas de 1% cada e uma de 0,99%.



Assim, o subsídio dos vereadores vai subir para R$ 12,8 mil ao final do parcelamento.Também foi aprovado o aumento pela inflação para o salário do prefeito, que passará para R$ 29 mil ao final do pagamento da última parcela – o vice ganhará a metade. Os vereadores Rodrigo Coelho (PSB) e Odir Nunes (PSDB) votaram contra os dois projetos de reajuste.



Confira outras notas de Jefferson Saavedra

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br