Saavedra: Ausências em consultas médicas somam 9,7 mil procedimentos não realizados em Joinville

As ausências em 17% nas consultas básicas na rede municipal de Joinville representaram 9,7 mil procedimentos em julho, primeiro mês de operação do no sistema informatizado de gestão. No posto do Jativoca/Nova Brasília, 52% dos pacientes não apareceram, liderando o absenteísmo. Nas unidades do Morro do Meio (saúde bucal) e do Paranaguamirim, o índice de ausências passou de 30%.



Hotelaria

A última atualização aponta capacidade de atendimento de 6,5 mil pessoas na rede de hospedagem de Joinville, em diferentes modalidades de estabelecimentos. O levantamento é do VivaBem, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Joinville. O resultado mostra expansão do setor na cidade: no final de 2011, a então Promotur citava a existência de 5,2 mil leitos na rede hoteleira da cidade.



Pulseirinhas

Em projeto apresentado nesta semana na Câmara de Joinville, Lioilson Correa (PSC) quer tornar obrigatória a distribuição da pulseiras de identificação para crianças em eventos públicos com a presença de mais de 150 pessoas. A distribuição gratuita seria para quem tem até 12 anos de idade. A intenção é óbvia: facilitar a identificação de crianças perdidas.



Equipes do Águia

O treinamento foi concluído no dia 19 e os novos tripulantes para a companhia aérea da PM de Joinville serão convocados para trabalhar no helicóptero Águia assim que houver necessidade de efetivo para a 2ª Companhia de Aviação. São cinco policiais militares treinados para diversos tipos de atendimento.

Foram embora

Sem citar nomes, Maurício Peixer (PR) aproveitou discussão ontem na Câmara de Joinville sobre adequação à LOT que cinco empresas deixaram a cidade nas últimas semanas. Quatro foram para Araquari e uma para Barra Velha. O motivo seria o mesmo, impossibilidade de enquadramento na nova lei urbanística.



Como vai ser

A proposta de regulamentação do Uber deve ser apresentada hoje na reunião da base aliada na Prefeitura de Joinville.



Sem despejo

Está tramitando uma proposta na Câmara de Joinville, apresentada por Tânia Larson (SD), prevendo punições para locadores de imóveis que venham a jogar na rua animais eventualmente abandonados pelos inquilinos.



Tem que contar

Pelo projeto da vereadora, o dono do imóvel tem de denunciar o abandono às autoridades.



Quase lá

A nova previsão de inauguração do contorno de Garuva é outubro. Mas a rodovia vai ficar pronta antes.



Participação

Jaime Evaristo (PSC) está sugerindo a inclusão de mais duas entidades, uma católica e outra evangélica, na Fórum Municipal de Educação de Joinville.



O que falta

Em reunião na noite de segunda com associação de moradores da Estrada da Ilha, Patrício Destro (PSB) alegou que o governo do Estado pode bancar o asfaltamento de trecho da Estrada Timbé, a pedido dele, mas há a necessidade de a Prefeitura de Joinville fazer a drenagem. Há projeto na Câmara para que parte da tubulação seja custeada pelo Estado.



Presença

Nas suas últimas interinidades como governador, Eduardo Pinho Moreira sempre achou um motivo para visitar Joinville e ter encontro com Udo Döhler. Em março, recebeu uma lista de pedidos da Prefeitura, em audiência no gabinete do prefeito, lotado de secretários e vereadores aliados. À época, Udo ainda estava rompido com o governador Colombo.



Mariani

No ano passado, em março, teve encontro com o prefeito em inauguração de reforma de escola no Aventureiro. Em novembro de 2015, também teve agenda em Joinville. Na atual interinidade de Pinho, não está prevista nenhuma visita a Udo em Joinville. Por outro lado, o governador em exercício já teve agenda com Mauro Mariani, em vistoria de obras de asfaltamento de rodovia estadual em Itaiópolis.



Visita

Mas talvez Pinho Moreira não tenha previsto a vinda a Joinville porque Udo foi atrás dele: entre as agendas previstas ontem em Florianópolis, o prefeito fez visita ao vice, inclusive com divulgação de fotos do encontro. O prefeito também fez visita ao Tribunal de Justiça.



Visita à biblioteca

Visita de escola indígena na Biblioteca Pública de Joinville Foto: Phelippe José,Divulgação / Divulgação

Um grupo de alunos da escola indígena Kirikue Nhemboe¿a, de Araquari, visitou ontem a Biblioteca Municipal de Joinville. Além de consulta aos livros, os estudantes também fizeram apresentações musicais em guarani.



Artistas de rua

Na análise do projeto de Natanael Jordão (PSDB) sobre a apresentação de artistas de rua em locais públicos sem a necessidade de autorização prévia da Prefeitura de Joinville, houve debate sobre os malabares com atuação em semáforos, segundo informou ontem a assessoria da Câmara: a atividade não é citada explicitamente no projeto, mas se encaixa como de artista de rua.



Lei da fiação

Nesta semana, vence o prazo de 90 dias para a regulamentação de lei sobre a fiação aérea, criada com projeto de Fabio Dalonso (PSD). A legislação manda as empresas de telefonia, TV a cabo ou qualquer outro serviço que use os postes a manter os cabos alinhados, para evitar os fios dependurados. Mas sem a regulamentação, não há como impor multa.



Recado

Na sessão de segunda da Câmara de Joinville, quando foi aprovado o reajuste nos salários dos vereadores, Fernando Krelling (PMDB) recomendou a Odir Nunes (PSDB), um dos votos contrários ao aumento, que mantivesse o interesse na economia também em diárias de viagem e cursos.



Cotado

Um pessoal do PMDB de Joinville está convicto de que Udo vai lançar o nome de Cláudio Aragão para a presidência do partido. Mas o prefeito vai deixar para se manifestar mais perto da eleição, no final de outubro. Aragão é o líder do governo e se diz ¿soldado do partido¿.