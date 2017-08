Polícia Civil investiga possível compra de votos nas eleições municipais de São Bento do Sul

Investigação 09/08/2017 | 18h58 Atualizada em

A Polícia Civil de São Bento do Sul cumpriu nesta terça-feira 15 mandados de busca e apreensão, apreendeu R$ 5 mil em dinheiro, quase 500 cheques e mil duplicatas, vários documentos de veículos, uma motocicleta, computadores e celulares. Ao todo 50 policiais civis participaram da operação.



O delegado Odair Sobreira investiga se houve a prática dos crimes de estelionato, apropriação indébita, associação criminosa, lavagem de dinheiro e compra de votos nas últimas eleições municipais em São Bento do Sul. Uma associação de servidores públicos da cidade também é investigada.



Os mandados foram cumpridos em um escritório contábil, na sede da associação dos servidores públicos e na casa de algumas pessoas. Cerca de 20 pessoas são investigadas, entre elas, o presidente da associação, funcionários comissionados da Prefeitura, um vereador eleito que não teve o nome divulgado e candidatos da última eleição.



A investigação ainda está em andamento e ninguém foi preso até o momento. Uma outra investigação paralela foi aberta pela Justiça Eleitoral para apurar os fatos.



Este é o segundo caso envolvendo a associação neste ano. No início de julho, a Polícia Civil começou uma investigação para apurar um possível desvio de dinheiro da associação. Três pessoas teriam feito compras no comércio local com o dinheiro desviado. Na situação, os produtos foram apreendidos durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão.