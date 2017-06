Servidores de Joinville decidem por greve a partir de segunda-feira

Cidade 07/06/2017 | 11h58 Atualizada em





Assembléia ocorreu na frente da Prefeitura de Joinville na manhã desta quarta-feira Foto: Salmo Duarte / Agência RBS

Os servidores públicos de Joinville decidiram, em assembleia na manhã desta quarta-feira, que entrarão em greve a partir de segunda-feira, 12 de junho.



A votação ocorreu depois de seis reuniões de negociação entre o setor e a Prefeitura de Joinville, que vinham acontecendo desde março, e é motivada pela proposta do poder público. O setor, por meio do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville (Sinsej), reivindicava reposição da inflação, com 3,99% de reajuste, mais 5% a título de recuperação das perdas salariais acumuladas no últimos anos. A Prefeitura ofereceu 2% de aumento, divididos em duas parcelas a serem pagas em setembro e novembro, opção que o sindicato considerou inválida para votação — o mínimo esperado era de reposição da inflação.



Além disso, os servidores também reclamam da ausência de reajuste no valor do vale-alimentação a partir da inflação — previsto em lei e que deveria ocorrer em 1º de maio, data-base da categoria — e do silêncio da Prefeitura sobre outros pedidos. Segundo o Sinsej, alguns deles nem gerariam custo ao município, como revisão do plano de carreira geral; aplicação de um terço de hora-atividade (prevista em lei federal desde 2008); garantia de auxiliar de inclusão em todas as turmas; eleição direta para diretores escolares; entre outras reivindicações.