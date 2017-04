Saavedra: Duplicação da BR-280 ainda precisa de pelo menos R$ 1 bilhão para conclusão

Portal 03/04/2017 | 06h30 Atualizada em

Ainda falta pelo menos R$ 1,06 bilhão para a conclusão da duplicação da BR-280 entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, sem contar os custos com as desapropriações, uma despesa alta. Iniciadas há mais de três anos nos lotes de Jaraguá do Sul e Guaramirim (ainda não há trabalhos entre São Francisco do Sul e Araquari), as obras consumiram R$ 120 milhões até agora, apenas 11% do contratado inicialmente. Os trabalhos na BR-470 andaram mais rápido, mas ainda restam R$ 885 milhões a serem investidos na obra.



Refeito, o cronograma da BR-280 prevê entrega até 2020, com desembolso de R$ 233 milhões já em 2017, ou seja, quase o dobro gasto entre 2014 e 2016. Como o orçamento federal só reserva R$ 50 milhões, a meta não será atingida e os prazos terão de ser esticados novamente.



Ainda pelo planejamento em vigor, seriam necessários mais R$ 343 milhões em 2018, com igual quantia no ano seguinte. A conta fecharia com R$ 149 milhões em 2020. Os dados foram informados ao Tribunal de Contas da União.



Além das desapropriações, o custo da ponte sobre o canal do Linguado também não está na conta. A BR-280, assim como a 470, está no plano de concessões à iniciativa privada, mas a licitação só poderá ser feita de 2018 em diante porque o prazo para análise dos estudos foi prorrogado até dezembro.



Confira outras notas da coluna Portal, por Jefferson Saavedra:



Quantos são?



Um tema interessante a ser abordado na audiência pública da semana que vem sobre educação infantil é o tamanho da demanda ainda a ser atendida em Joinville, o número de crianças fora dos centros de educação infantil. Mesmo com a oferta pela rede pública quase dobrando de tamanho, o déficit se manteria em torno de 3 mil a 4 mil pessoas. Ou seja, era subestimado no passado.



Quase 50 mil



Joinville tem hoje 48 mil crianças sem ter completado sete anos de idade. Parte dessas crianças não está na fila da educação infantil porque é recém-nascida ou já cursa a primeira série do fundamental. Há ainda o contingente matriculado na rede privada. Em uma conta imprecisa, talvez 18 mil se encaixem nessas situações.



Defensoria



Sobrariam 30 mil. A rede pública oferece 21 mil vagas (sendo 3 mil compradas nas escolas privadas). Mas não se sabe exatamente quantos pais buscam vagas, afinal, a matrícula até os quatro anos não é obrigatória. A audiência do núcleo de Joinville da Defensoria Pública de SC inicia às 18h30 de segunda da semana que vem (dia 10), na Câmara.



Novo presidente



Confirmado como novo presidente do PSDB em Joinville, o vereador Odir Nunes deverá concorrer a deputado estadual em 2018, justamente no ano que se completam 30 anos da sua primeira vitória na disputa pela Câmara. Dos 21 eleitos em 1988, apenas Odir ainda ocupa cargo público. No domingo, o PSDB realizou a convenção com chapa única.



200 metros



Na Câmara de Joinville, está em análise uma proposta para obrigar o Detrans a instalar radares pelo menos 200 metros do início de faixa com mudança de velocidade. Ou seja, em um exemplo, se uma rua passa a ter velocidade máxima reduzida de 60 km/h para 50 km/h, o radar tem que estar no mínimo 200 metros distante do ponto de mudança. O projeto é de Natanael Jordão (PSDB).



Apuração



O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para apurar se houve irregularidades ambientais no Joinville Iate Clube. O motivo foi o recebimento de um relatório de fiscalização da Fatma, feita no ano passado.



Mineração



A Justiça confirmou acordo (termo de ajuste de conduta) do Ministério Público com a Fatma e empresa sobre a mineração no rio São João, em Garuva, com uma série de obrigações. A extração havia sido suspensa por liminar dada ao MP em 2014. A primeira tarefa das mineradoras será a contratação de estudo técnico para apontar se há viabilidade ambiental para a exploração no rio.



Depois disso, será a vez do licenciamento junto à Fatma – as atuais licenças podem ser renovadas até que o estudo fique pronto. Se o trabalho apontar degradadação ambiental, as empresas terão de fazer a recuperação. No acordo, já há previsão de recuperação de um trecho por uma das mineradoras, com pagamento de multa de R$ 30 mil.



Araquari



Pela proposta enviada à Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Araquari quer reforçar a parceria com o Instituto Vida para prestação de serviços no pronto-socorro da cidade: o atual contrato de R$ 120 mil mensais passará, se aprovado, para R$ 304 mil, também por mês. No ano passado, o pronto-socorro do Hospital São José, de Joinville, fez 1.181 atendimentos a pacientes de Araquari.



20 agendas



No seu segundo mandato como governador, iniciado em janeiro de 2015, Raimundo Colombo esteve em Joinville 20 vezes, somando as inaugurações de obras estaduais e de empresas privadas, abertura de eventos, início de obras, assinatura de contratos e palestras. O maior intervalo foi entre a posse da Ajorpeme em fevereiro e uma homenagem a Luiz Henrique, coisa de três meses, no início do ano passado.



Agora, desde a vinda para inauguração do asfalto da Estrada dos Suíços, em setembro, já se passaram mais de seis meses sem nova agenda em Joinville. Nesse intervalo, houve o afastamento entre o governador e o prefeito durante a eleição municipal e foi aberto um abismo entre os dois. Com a porteira aberta, também subiu o tom das críticas da Prefeitura ao Estado e vice-versa.



Agora em abril, há possibilidade da vinda do governador a Joinville para inauguração de escola e lançamento de edital de duplicação de acesso ao Distrito Industrial. Quanto a Udo, que antes do distanciamento fazia questão de ser a primeira pessoa a cumprimentar Colombo quando ele descia em Joinville, até se queixa da ausência, mas não mexe um dedo para retomar a relação.



Reunião do PR



No encontro regional do PR no sábado, em Itapoá (cidade administrada pelo partido, com Marlon Neuber), o deputado Jorginho Mello reafirmou a disposição de concorrer ao governo do Estado e apontou o vereador joinvilense Maurício Peixer como pré-candidato a deputado estadual.



Saque



Nesta segunda e terça-feira, quem nasceu em fevereiro pode se habilitar a sacar o FGTS até R$ 6,2 mil se foi atingido pelos alagamentos de janeiro em Joinville. A triagem é no Expocentro Edmundo Doubrawa, ao lado do Centreventos. Na primeira semana de atendimento, não houve muita procura.



Mais blitze



O ritmo das blitze da PM no trânsito de Joinville continua intenso, com várias operações ao dia. E a fiscalização vai continuar na mesma frequência. É que em janeiro foi fechado acordo da polícia com a Prefeitura para uso compartilhado do depósito na BR-101 e a PM voltou a ter para onde levar os veículos apreendidos.



Até então, desde junho do ano passado, havia a dificuldade porque foi encerrado o convênio do trânsito entre município e Estado. Agora, tem depósito disponível. Foi só acabar com a Operação Veraneio, aproveitando a vinda de mais policiais, para as blitze se tornarem diárias.



Parcerias



Em edição extra do Jornal do Município, a Secretaria de Administração detalhou as regras para a contratação pelo município de organizações sociais, entre outras.



Comando da rádio



O jornalista Sérgio Sestrem vai assumir a gerência de radiodifusão da Prefeitura de Joinville e, com isso, a direção da Rádio Joinville Cultural.



O nome do PSDB



Talvez para evitar mais confusão depois de citar Napoleão Bernardes com cotado, Tebaldi reafirmou que seu candidato ao governo do Estado é Paulo Bauer.