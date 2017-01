Prazo para pagar IPTU 2017 em cota única com 10% de desconto termina na quinta em Joinville

Impostos 04/01/2017 | 10h25

Termina nesta quinta-feira o prazo para o pagamento do IPTU 2017 em cota única com 10% de desconto. O pagamento pode ser feito nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e nas agências lotéricas.



A segunda opção para o pagamento em cota única vencerá no dia 7 de fevereiro, com desconto de 8%. Os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado devem efetuar o pagamento da primeira parcela também até esta quinta-feira, dia 5.



Confira outras notícias de Joinville e região.



Posto especial no Centreventos



A Prefeitura de Joinville mantém um posto especial de atendimento sobre o IPTU no Centreventos Cau Hansen. O funcionamento é das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço.



No local, o contribuinte poderá esclarecer dúvidas sobre o tributo, protocolar pedido de revisão, solicitar segunda via do carnê ou efetuar o pedido de isenção. O mesmo serviço é oferecido nas oito subprefeituras.



A Secretaria da Fazenda espera arrecadar com o IPTU neste ano cerca de R$ 132 milhões.





Formas de pagamento



Cota única – vencimento em 5 de janeiro de 2017 (quinta-feira) – 10% de desconto

Cota única – vencimento em 7 de fevereiro de 2017 – 8% de desconto

Parcelado – primeira parcela em 5 de janeiro de 2017 – sem direito a desconto



Onde pagar



O pagamento do IPTU pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou em qualquer casa lotérica. Estas são as agências que se credenciaram junto à Prefeitura de Joinville para processar o IPTU 2017. Não é possível fazer o pagamento em outros bancos.