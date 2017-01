O que vai pesar no bolso do joinvilense em 2017

Impostos 04/01/2017 | 21h04

Pelo menos três despesas obrigatórias no início do ano vão ficar mais caras em 2017: a tarifa de limpeza urbana, o IPTU e o material escolar. A Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (ABFIAE) estima reajuste entre 5% e 10% no preço dos produtos impressos, como caderno, fichários e agendas, em virtude da elevação de 24% no preço do papel em 2016.



Quem aproveitou para comprar os artigos da lista escolar em dezembro fez a melhor escolha, segundo a entidade, pois os lojistas costumam dar descontos para chamar a atenção dos consumidores focados nas compras de Natal.



Para atenuar o impacto no orçamento doméstico e buscar preços menores, o presidente da ABFIAE, Rubens Passos, recomenda evitar a corrida às papelarias no início de janeiro, que é o pico do mercado de volta às aulas, e reforça o conselho para pesquisar em pelo menos três pontos de venda.



De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, não haverá reajuste em tributos estaduais. Já no município, a tarifa de limpeza urbana terá aumento de 12,61%, índice acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) nos últimos 12 meses, de 6,98%. A justificativa da Prefeitura foi a de que os reajustes praticados nos últimos anos com base no IPCA não são suficientes para cobrir os custos operacionais do serviço de limpeza urbana e isto gerou a necessidade de revisão do valor da tarifa.



O IPTU também vai ficar mais caro: reajuste será de 7,87%. O índice tem com base o IPCA acumulado no período de novembro de 2015 e outubro de 2016. Foram impressos 230 mil carnês e o município espera arrecadar R$ 132 milhões.



A boa notícia para quem está organizando as contas domésticas vem da rubrica de transporte. Os proprietários de veículos emplacados em Santa Catarina vão pagar, em média, 4,4% menos de IPVA em 2017. A redução é atribuída à queda do valor de mercado dos automóveis, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).



Este é o segundo ano consecutivo que o imposto fica mais barato no Estado. Em 2016, o valor do IPVA foi, em média, 4% menor do que no ano anterior. Segundo a Secretaria da Fazenda, a alíquota continua entre 1% e 2%.



Planejando as contas



A professora de economia da Univille Eliane Maria Martins recomenda ao contribuinte que está virando o ano com dívidas que fique atento às que incidem juros, como a fatura do cartão de crédito. Essas devem ser quitadas o quanto antes, e então pode-se optar por parcelar o pagamento do IPTU e a taxa de limpeza. Se não estiver endividado, no entanto, procurar aproveitar o desconto à vista oferecido pelo governo e quitar as obrigações.



– Já há um sinal de revitalização da economia, mas os resultados não chegarão rápido, por isso, o ideal é manter o controle das contas em 2017, não esbanjar, limitar os gastos ao que é necessário e não fazer dívidas de longo prazo. É hora de economizar e poupar – diz a economista.



O planejamento eficiente das contas domésticas, diz Eliane, implica meta, foco e a reserva de 10% da renda para sinistros futuros. A professora diz que qualquer um pode aplicar seus recursos e deve procurar a orientação de profissional, como o gerente da conta, para verificar qual a melhor aplicação conforme o perfil do cliente. Com sua baixa rentabilidade, a caderneta de poupança deve ser evitada, aconselha Eliane.



O que pagar



REAJUSTE

Tarifa de limpeza urbana (TLU): 12,61%

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): 7,87%

Material escolar: entre 5% e 10%

REDUÇÃO DO VALOR

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA): 4,4%

IPTU

Formas de pagamento

Cota única com vencimento em 5 de janeiro de 2017:10% de desconto

Cota única com vencimento em 7 de fevereiro de 2017: 8% de desconto

Parcelado com primeira parcela em 5 de janeiro de 2017 - sem direto a desconto

Atendimento especial ao IPTU

O quê: Posto avançado de atendimento ao contribuinte

Onde: Centreventos Cau Hansen e nas oito subprefeituras

Período: de 3 a 27 de janeiro, das 8 às 17 horas. Após esse período, o atendimento será exclusivo na sede da Prefeitura

Serviço: atender contribuintes com dúvidas, que não receberam carnê ou que querem solicitar revisão ou isenção