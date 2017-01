Mutirão da dengue já notificou 30 moradores no bairro Boa Vista

Saúde pública 20/01/2017 | 16h45

Somente na quinta-feira, 19 de janeiro, segundo dia do mutirão contra a dengue, zica vírus e febre Chikungunya, iniciado esta semana em Joinville, os agentes da Secretaria da Saúde vistoriaram 250 imóveis onde foram identificados 692 recipientes que poderiam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes Aegypti.



O resultado final foi emissão de 30 notificações, em que os responsáveis devem tomar providências para eliminar criadouros. Em caso de desobediência, estão sujeitos a multas que variam de R$ 500,00 a R$ 2.500.



O mutirão conta com a atuação de 20 equipes que percorrerão 80 quarteirões do bairro Boa Vista, num total de duas mil residências. A previsão é que o trabalho seja concluído na próxima semana.



Além de vistoriar calhas, pratos de plantas e locais onde a água pode acumular como pneus, garrafas, tampas e plásticos, foram distribuídas 170 telas para caixas-d’água e bocas de lobo.



O bairro Boa Vista foi escolhido para a varredura contra o mosquito Aedes Aegypti por ser o que registrou, este ano, o maior número de focos. Neste ano foram identificados de 45 focos positivos da presença do mosquito.



A coordenadora de Vigilância Ambiental, Nicoli dos Anjos, explica que, além do mutirão, Joinville tem um trabalho permanente de combate à dengue durante todo o ano com os 70 agentes de endemias que trabalham em todos os bairros diariamente das 7 às 13 horas.



No ano passado, foram registrados 26 casos de dengue, sendo apenas dois contraídos em Joinville e 24 em outras cidades. Também foram registrados cinco casos de chikungunya e um de zica vírus.