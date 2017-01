Joinvilenses fazem fila para pagar IPTU com desconto e resolver pendências

Impostos 03/01/2017 | 11h47

Morador do bairro Glória, na zona Central de Joinville, Elói Lazzarin era uma das cerca de 40 pessoas que aguardavam na fila na manhã desta terça-feira para o atendimento especial do IPTU 2017 posto em prática pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura.



Sentado nas cadeiras da triagem do Centreventos Cau Hansen, ele aguardava para fazer a revisão dos vaores e fazer o pagamento antecipado, com desconto de 10%.



— Eu fiz a calçada em frente ao imóvel e estou pedindo a revisão do valor para pagar. O tempo é curto. A data do desconto é dia 5 — diz o contribuinte.



No Centreventos, das 8 às 17 horas — sem intervalo para o almoço —, os contribuintes poderão esclarecer dúvidas sobre o tributo, protocolar pedido de revisão, solicitar segunda via do carnê ou efetuar o pedido de isenção. São pelo menos dez diferentes serviços.



O atendimento vai até o dia 27 de janeiro, de segunda a sexta-feira. O mesmo serviço será oferecido nas oito subprefeituras. Na estrutura montada no Centreventos Cau Hansen estão trabalhando 25 servidores, com expectativa de atendimento de cerca de 250 pessoas por dia nesta primeira semana.



Os principais atendimentos:

- segunda via do IPTU

- tirar dúvidas

- entender o carnê

- pedir imunidade

- entender os índices de correção

- pedir a isenção

- receber orientações gerais

- pagar IPTU atrasado

- reembolsar IPTU ao pedir nota fiscal eletrônica

- fazer o pedido de revisão



A Secretaria da Fazenda espera arrecadar com o IPTU neste ano cerca de R$ 132 milhões.



Nesta quinta-feira, dia 5, vence o primeiro prazo para o pagamento à vista com 10% de desconto. O segundo prazo será no dia 7 de fevereiro com 8% de desconto.



O IPTU 2017 foi reajustado em 7,87%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acumulado no período de novembro de 2015 e outubro de 2016.



O valor de alguns carnês pode ser corrigido para mais ou para menos do que o valor da inflação, por causa de alterações cadastrais no imóvel.



Os casos mais comuns são as mudanças de uso do imóvel (de residencial para comercial, por exemplo), ou de tamanho (quando há ampliação ou demolição).



Foram impressos 230 mil carnês, quase 4% a mais que em 2016, quando foram emitidos 222 mil carnês. O valor lançado para 2017 alcança R$ 183 milhões, 12% a mais que o exercício anterior (R$ 163 milhões).



Formas de pagamento



Cota única – vencimento em 5 de janeiro de 2017 (quinta-feira) – 10% de desconto

Cota única – vencimento em 7 de fevereiro de 2017 – 8% de desconto

Parcelado – primeira parcela em 5 de janeiro de 2017 – sem direito a desconto



Onde pagar



O pagamento do IPTU pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou em qualquer casa lotérica. Estas são as agências que se credenciaram junto à Prefeitura de Joinville para processar o IPTU 2017. Não é possível fazer o pagamento em outros bancos.