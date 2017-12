Zidane não define data para retorno de Gareth Bale

Madri 01/12/2017 | 11h47

O francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, insistiu nesta sexta-feira que o galês Gareth Bale não tem nenhuma lesão grave e que seu retorno aos gramados depende apenas de si, mas não revelou uma data para o retorno do atacante.

"Não tem nada grave, é um incômodo. Sempre que um jogador tem um incômodo não queremos arriscar", disse Zidane na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Athletic de Bilbao, no sábado.

Bale participou da vitória por 2 a 0 sobre o modesto Fuenlabrada, pela Copa do Rei, depois de ficar dois meses lesionado. Mas depois de ajudar o time dentro de campo, os alarmes voltaram a soar após o jogador não voltou a treinar com o time

"Sentiu dores, pouca coisa. Como está muito tempo parado é difícil para ele", disse Zidane. "Depende dele, agora não posso te dar uma data de retorno. Espero que na semana que vem", acrescentou o técnico merengue.

"O problema é que ele é muito forte, muito potente e precisa estar bem para jogar. Não pode sentir algo", explicou Zidane.

"Esperamos resolver seu problema com os fisioterapeutas e os médicos. Queremos transmitir à Bale que o momento é ruim, mas que ele vai sair disso", garantiu Zizou.

"Não podemos nos esquecer que é um jogador importante para nós. O que fez quando estava bem é fenomenal, então paciência", disse.

O capitão Sergio Ramos vai estar presente, duas semanas depois de quebrar o nariz no clássico contra o Atlético de Madri.

"Sergio vai estar. Já está muito bem, na dinâmica do time e do grupo", disse Zidane sobre seu capitão, que vai entrar em campo com uma máscara protetora.

* AFP