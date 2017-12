United vence Arsenal e torce por tropeço do líder City

Londres 02/12/2017 | 17h57

O Manchester United venceu por 3 a 1 o Arsenal em Londres, neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, se consolidando na segunda colocação da competição e torcendo agora por um tropeço do líder City para voltar a brigar pelo título.

A vitória do United foi construída nos primeiros minutos da partida, com gols do equatoriano Antonio Valencia, aos 4 minutos, e de Jesse Lingard, aos 11.

Com o resultado adverso, o Arsenal de Arsène Wenger armou enorme pressão sobre o United, que contou com grande atuação do goleiro De Gea. O espanhol só não foi capaz de parar o chute do francês Alexandre Lacazette, logo após o intervalo.

Quando tudo indicava que o Arsenal seria capaz de buscar o empate, o United deu o tiro de misericórdia novamente com Lingaard, que só precisou empurrar a bola para as redes após grande jogada individual de Paul Pogba, aos 18.

Pogba, que teve grande atuação, só não foi perfeito porque acabou expulso por entrada violenta em Bellerin.

Mas, mesmo com um jogador a menos, os comandados de José Mourinho conseguiram aguentar a pressão final do Arsenal para somar importantes três pontos na briga pelo título inglês.

A vitória, a quarta seguida do United na Premier League, aproxima o time a 5 pontos do rival Manchester City, que lidera o campeonato e entra em campo neste domingo para enfrentar o West Ham (19º).

Já o Arsenal viu acabar sua sequência de três vitórias seguidas na competição e desce para o 5º lugar, superado na tabela pelo Liverpool, que atropelou o Brighton (11º) por 5 a 1 com direito a três gols de brasileiros, dois de Roberto Firmino e um de Philippe Coutinho.

Em outra partida de destaque deste sábado, o Chelsea venceu de virada por 3 a 1 em casa o Newcastle, com direito a dois gols do belga Eden Hazard, e se manteve na 3ª posição.

O Newcastle (14º) chegou a surpreender o Chelsea em pleno Stamford Bridge com gol de Dwight Gayle (12 minutos), mas o Chelsea logo reagiu.

O gol de empate veio com Hazard aos 21, com um forte chute cruzado de dentro da área. Aos 33, o espanhol Álvaro Morata virou a partida para o Chelsea, mandando de cabeça para as redes um bom cruzamento do nigeriano Victor Moses.

No segundo tempo, o Chelsea controlou a partida e marcou o gol de segurança aos 29 minutos, novamente com Hazard, convertendo pênalti sofrido por Moses.

Esta foi a sétima partida seguida sem derrota para o Chelsea, que parece não aceitar sair da briga pelo título.

Quem continua despencando na tabela é o Tottenham, ex-vice-líder, mas que agora aparece na 6ª colocação após empatar em 1 a 1 com o Watford (8º).

Em outras partidas do dia, o Leicester (9º) venceu por 1 a 0 o Burnley (7º), o Everton (10º) derrotou por 2 a 0 o Huddersfield (15º) e o Stoke (13º) superou por 2 a 1 o Swansea (20º), enquanto West Bromwich (17º) e Crystal Palace (18º) empataram sem gol.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Chelsea - Newcastle 3 - 1

West Bromwich - Crystal Palace 0 - 0

Leicester - Burnley 1 - 0

Everton - Huddersfield Town 2 - 0

Brighton and Hove Alb - Liverpool 1 - 5

Stoke - Swansea 2 - 1

Watford - Tottenham 1 - 1

Arsenal - Manchester United 1 - 3

- Domingo:

(11h30) AFC Bournemouth - Southampton

(14h00) Manchester City - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 40 14 13 1 0 44 9 35

2. Manchester United 35 15 11 2 2 35 9 26

3. Chelsea 32 15 10 2 3 28 12 16

4. Liverpool 29 15 8 5 2 33 19 14

5. Arsenal 28 15 9 1 5 29 19 10

6. Tottenham 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Burnley 25 15 7 4 4 14 12 2

8. Watford 22 15 6 4 5 25 26 -1

9. Leicester 20 15 5 5 5 20 20 0

10. Everton 18 15 5 3 7 19 28 -9

11. Brighton and Hove Alb 17 15 4 5 6 14 19 -5

12. Southampton 16 14 4 4 6 14 17 -3

13. Stoke 16 15 4 4 7 18 30 -12

14. Newcastle 15 15 4 3 8 14 22 -8

15. Huddersfield Town 15 15 4 3 8 9 26 -17

16. AFC Bournemouth 14 14 4 2 8 12 16 -4

17. West Bromwich 13 15 2 7 6 12 21 -9

18. Crystal Palace 10 15 2 4 9 8 25 -17

19. West Ham 10 14 2 4 8 12 30 -18

20. Swansea 9 15 2 3 10 8 18 -10

* AFP