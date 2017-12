Um desfile 'streaming' nos EUA para leiloar artigos da Chanel e de Liz Taylor

Los Angeles 01/12/2017 | 21h02

Uma casa de leilões americana quer modernizar o seu negócio com um desfile pela internet, para a venda de uma vasta coleção de roupas e acessórios da grife francesa Chanel e que pertenceram a atriz Elizabeth Taylor.

A venda será feita neste sábado em Beverly Hills e as modelos desfilarão com as peças em um vídeo 'streaming', exibido em tempo real, que permitirá ofertas vindas de todas as partes do mundo.

"Não será um típico leilão no qual as pessoas aparecem e veem as coisas paradas ou penduradas. Vamos contar com uma amostra ao vivo para os participantes", explicou à AFP Brigitte Kruse, organizadora do evento.

A GWS ofertará 225 peças, sendo 139 delas da Chanel, provenientes da coleção da ex-cônsul de Liechtenstein, Mary Jean Thompson, e de joias e objetos de uma família de descendentes da realeza vietnamita.

A mostra é descrita como "uma das maiores coleções pessoais" de artigos da Chanel, mas também conta com peças Dior, Gucci, Louis Vuitton e Valentino.

Kruse destacou que se todos os artigos estivessem à venda hoje em lojas, seu valor ultrapassaria os 25 milhões de dólares.

Somente um anel com diamante da família real Nguyen está estimado em 300.000 dólares.

Outro anel, que já pertenceu a Taylor, foi adquirido por Thompson, e está estimado entre 20.000 e 40.000 dólares.

Um casaco de pele da atriz, estimado em 5.000 dólares, também será leiloado no sábado.

* AFP