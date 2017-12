Trump nega saída do secretário de Estado do governo

Washington 01/12/2017 | 19h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu, em um tuíte nesta sexta-feira (1º), que seu secretário de Estado, Rex Tillerson, continua no governo e que os rumores no sentido contrário são "notícias falsas".

Tillerson "não vai embora e, embora tenhamos divergências em alguns assuntos (onde eu dou a última palavra), trabalhamos muito bem juntos, e os Estados Unidos são novamente respeitados", tuitou Trump.

Em sua mensagem, Trump comentou que "a imprensa esteve especulando que demiti Rex Tillerson, ou que estaria saindo em breve. Notícias falsas!".

Hoje, em rápido encontro com jornalistas no Departamento de Estado, Tillerson disse que o boato sobre sua saída do cargo era "ridículo".

Com base em fontes da Casa Branca, durante toda a semana, parte da imprensa americana afirmou que Trump já teria definido um plano para demitir Tillerson e substituí-lo pelo ex-congressista Mike Pompeo, atual diretor da CIA.

A divergência mais evidente entre Trump e Tillerson se refere à abordagem da crítica relação com a Coreia do Norte.

Na terça-feira, instantes depois de a Coreia do Norte fazer um teste com um míssil balístico intercontinental que caiu no mar do Japão, Trump comentou que ele e sua equipe de assessores militares definiriam uma resposta: "Vamos tratar disso", afirmou.

No mesmo dia, porém, Tillerson apontou que "as opções diplomáticas" para resolver a crise com a Coreia do Norte continuam "sobre a mesa no momento".

* AFP