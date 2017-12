Rejane: Joinvilenses curtem a temporada na Ilha das Claras 

Coluna social 04/12/2017 | 07h15 Atualizada em

Mohamed Auada, Dirce Satorelli, Celita Tibola Auada, Jamel Auada e Jose Olavo Dugaich festejaram no fim de semana a abertura do verão na Ilha das Claras.

O verão ainda não chegou. Pelo calendário, começa oficialmente numa quinta-feira, 21 de dezembro. Mas por aqui já tem gente em festa e comemorando a chegada desses lindos dias de Sol que vêm por aí. Olha só essa turminha: eles participaram da festa de abertura da temporada na Ilha das Claras, que fica na baia da Babitonga.

E foi uma animação só, como mostram as fotos ao lado. Nas marinas de Joinville não têm sido diferente. A animação do pessoal e a movimentação de barcos já está aumentando e bastante. Todo mundo querendo aproveitar desde já a temporada de calor que vai até 20 de março de 2018. Pelo menos, pelo calendário, esse será o último dia de verão. Então, é curtir e aproveitar!

Jamel Auda e Félix Neguerbon curtindo a abertura da temporada na Ilha das Claras. Foto: arquivo pessoal / Divulgação

Em famíliaCurtindo a filha que se vestiu de ovelhinha para uma apresentação no Bom Jesus Ielusc, Márcio Grave e a esposa Mariana Côrte Real Grave, mais Guilherme, que está no colo. A “ovelhinha” é Laura que aliás, ficou uma gracinha. Foto: arquivo pessoal / Divulgação

Grupo joinvilenseO Grupo Ghanem de Joinville está expandindo cada vez mais suas operações. Acaba de inaugurar sua 53º unidade de atendimento e entrar em sua sétima cidade catarinense. Com mais esse laboratório, agora está presente, além de Joinville e São Francisco do Sul, em Garuva, Itapoá, Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú. São 300 profissionais que atendem mensalmente a 35 mil clientes e fazem 275 mil exames. Foto: Rejane Gambin / Divulgação

Maiara Carvalho e Francis Maduro celebraram sua união no último fim de semana. A cerimônia, seguida de festa, foi no Hotel Villa Real em São Francisco do Sul. Foto: ideal fotografia / Divulgação

Concerto

Em clima de Natal, nesta segunda-feira tem evento especial programado pelo Hospital e Maternidade Jaraguá: é a Cantata de Natal. A partir das 19h30, pacientes, colaboradores e visitantes poderão acompanhar a apresentação de 40 coralistas da Fundação Cultural Alemã e 30 músicos da orquestra do IFSC. O evento acontece no hall de entrada do hospital.

Festa da AMA

Ainda tem ingressos para o pré-Réveillon que acontece no dia 8 de dezembro no Manchester Hall e que tem como objetivo arrecadar recursos para melhorias na sede da Associação de Amigos do Autista (AMA). O evento está sendo organizado pelo Núcleo Catarinense de Decoração, que quer juntar recursos para fazer um novo playground na sede da entidade e que vai custar R$ 190 mil. Os ingressos para a festa custam R$ 100 e estão à venda em qualquer uma das lojas associadas ao NCD Regional Norte.