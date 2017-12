Polícia alemã investiga envio de pacote suspeito perto de mercado de Natal

Berlim 02/12/2017 | 15h32

A polícia alemã procurava neste sábado (2) a pessoa que enviou um pacote contendo um artefato a uma farmácia situada perto de um mercado natalino em Potsdam, quase um ano depois de um atentado jihadista contra um mercado de Natal em Berlim.

"As investigações continuam em todas as frentes", anunciou no Twitter a polícia do estado de Brandemburgo, leste do país.

"Segundo os primeiros elementos da investigação, parece pouco provável que o mercado natalino de Potsdam seja o alvo", publicou a polícia.

O mercado de Natal foi evacuado parcialmente na sexta-feira e "reabrirá normalmente" no sábado, com uma "presença policial reforçada" no centro da cidade turística situada a sudoeste de Berlim, completou a porta-voz.

Os investigadores tentam identificar o remetente de um pacote entregue ontem em uma farmácia perto do mercado. Um funcionário da farmácia alertou a polícia.

Segundo as autoridades locais, o objeto suspeito é "cilíndrico, com cabos, baterias e pregos", e, "aparentemente", continha pólvora, mas não detonador.

* AFP