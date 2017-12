Polícia alemã investiga em Potsdam envio de pacote suspeito

Berlim 02/12/2017 | 11h12

A Polícia alemã procurava neste sábado (2) a pessoa que enviou o pacote com um artefato suspeito para uma farmácia situada perto de uma feira natalina em Potsdam, quase um ano depois do atentado contra uma feira parecida em Berlim.

"Estamos investigando de forma intensiva, em todas as direções possíveis", disse à AFP uma porta-voz da Polícia de Potsdam.

O mercado de Natal foi evacuado parcialmente na sexta-feira e "reabrirá normalmente" no sábado, com uma "presença policial reforçada" no centro dessa cidade turística situada ao sudoeste de Berlim, completou a porta-voz.

Os investigadores tentam identificar o remetente de um pacote entregue ontem em uma farmácia perto dessa feira. Um funcionário da farmácia alertou a Polícia.

Segundo as autoridades locais, o objeto suspeito é "cilíndrico, com cabos, baterias e pregos" e, "aparentemente", continha pólvora, mas não detonador.

Ainda não se sabe se o alvo era a feira natalina, ou a farmácia.

"As duas opções são possíveis", declarou na sexta à noite o ministro do Interior da região de Brandeburgo, Karl-Heinz Schröter.

* AFP