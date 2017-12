Palhoça recebe a Taça Acelino Popó Freitas de Boxe neste sábado

Luta 01/12/2017 | 16h41 Atualizada em

O final da tarde de sábado, dia 2 de dezembro, será dedicado à Nobre Arte em Palhoça. No Ginásio Carangueijão, no Centro, a Federação Catarinense de Boxe promove a Taça Acelino Popó Freitas, que faz parte da grande final do campeonato estadual da modalidade.

Está confirmado no evento a promessa Leonardo Sadi Weiss, tido como o futuro do boxe catarinense e que está treinando em São Paulo na equipe The Oliveira Brothers. Os lutadores de MMA Gabriel Schlupp e Léo Vitorino, que irão estrear no boxe.

O evento inicia às 17h e a entrada custa R$ 10 + 1kg de alimento não-perecível. Serão distribuídos brindes para quem comparecer ao evento, como material de luta.

