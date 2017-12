Messi e Suárez marcam, mas Barça fica no empate com Celta

Madri 02/12/2017 | 19h57

O Barcelona empatou em 2 a 2 em casa com o Celta de Vigo (8º), neste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, e poderá ver reduzida sua vantagem como líder da competição.

A partida no Camp Nou começou com um susto para o Barça logo no início, com gol de Iago Aspas (20 minutos), mas o time catalão virou a partida com Lionel Messi (22) e em seguida com Luis Suárez (62). O Celta voltou a deixar tudo igual a 20 minutos para o fim do jogo graças ao uruguaio Maxi Gómez.

Com 36 pontos, o Barça se mantém invicto na Liga (11 vitórias, 3 empates), mas não conseguiu evitar somar um segundo empate seguido no campeonato. Com isso, o segundo colocado Valencia se encontra a 5 pontos de distância, mas enfrenta neste domingo Getafe (12º) e poderá colar de vez no líder.

Além do sabor amargo do empate, o Barça viu o zagueiro francês Samuel Umtiti sentir uma lesão na coxa no lance do segundo gol do Celta e pedir substituição imediatamente.

Após a partida, o departamento médico do Barcelona confirmou uma lesão muscular na coxa sofrida pelo zagueiro francês, que ficará fora dos campos por cerca de 8 semanas.

O Atlético de Madrid (3º) aproveitou o novo tropeço do Barça e se aproximou a seis pontos do clube catalão, graças à vitória de virada por 2 a 1 sobre a Real Sociedad (7ª).

O brasileiro Willian José (29 min) foi o autor do gol da Sociedad e seu compatriota Filipe Luis (63) deixou tudo igual para o Atlético no segundo tempo, antes de Antoine Griezmann aparecer para garantir os três pontos dos Colchoneros, a dois minutos do fim.

Em outra partida disputada neste sábado, o Sevilla derrotou por 2 a 0 o La Coruña (17º), com gols do francês Wissam Ben Yedder (45+1) e do dinamarquês Michael Krohn-Dehli (78), e se manteve em 5º.

A vitória serviu para o clube andaluz igualar em pontos o 4º colocado, o Real Madrid (28 pontos), que visitou o Athletic Bilbao (15º) e precisou se contentar com um empate sem gol.

Em mais uma exibição abaixo da crítica para o atual campeão europeu, o Real ainda viu o zagueiro Sergio Ramos ser expulso nos minutos finais e quebrar o recorde de cartões vermelhos recebidos (19) por um jogador na história da Liga espanhola.

- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Málaga - Levante 0 - 0

- Sábado:

Barcelona - Celta Vigo 2 - 2

Atlético de Madrid - Real Sociedad 2 - 1

Sevilla - Deportivo La Coruña 2 - 0

Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 0

- Domingo:

(09h00) Leganés - Villarreal

(13h15) Getafe - Valencia

(15h30) Eibar - Espanyol

(17h45) Las Palmas - Betis

- Segunda-feira:

(18h00) Girona - Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 36 14 11 3 0 36 7 29

2. Valencia 31 13 9 4 0 33 12 21

3. Atlético de Madrid 30 14 8 6 0 23 7 16

4. Real Madrid 28 14 8 4 2 25 11 14

5. Sevilla 28 14 9 1 4 19 14 5

6. Villarreal 21 13 6 3 4 21 15 6

7. Real Sociedad 19 14 5 4 5 28 26 2

8. Celta Vigo 18 14 5 3 6 26 21 5

9. Betis 18 13 5 3 5 23 27 -4

10. Girona 17 13 4 5 4 16 19 -3

11. Leganés 17 13 5 2 6 9 12 -3

12. Getafe 16 13 4 4 5 19 15 4

13. Espanyol 16 13 4 4 5 10 15 -5

14. Levante 16 14 3 7 4 14 20 -6

15. Athletic Bilbao 14 14 3 5 6 14 18 -4

16. Eibar 14 13 4 2 7 13 26 -13

17. Deportivo La Coruña 12 14 3 3 8 17 27 -10

18. Málaga 8 14 2 2 10 11 28 -17

19. Las Palmas 7 13 2 1 10 10 32 -22

20. Alavés 6 13 2 0 11 7 22 -15

* AFP