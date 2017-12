Juventus venceu líder Napoli por 1 a 0 com gol de Higuaín

Roma 01/12/2017 | 20h12

O atacante argentino Gonzalo Higuaín foi responsável por amargurar seus ex-súditos, os torcedores do Napoli, sendo responsável pelo gol da vitória da Juventus sobre o clube de San Paolo, que perdeu sua invencibilidade no Campeonato Italiano.

Higuaín, que sempre é recebido com enormes vaias em Nápoles depois de deixar o clube em 2016, marcou o gol da vitoria da Juventus aos 12 minutos de jogo.

Na tabela, o Napoli continua na liderança, mas viu a Juventus, segundo colocada, se aproximar a um ponto de distância.

A derrota do Napoli abre a possibilidade para uma troca no topo da classificação da Serie A, já que a Inter de Milão está a dois pontos e recebe no domingo o Chievo (9º). Em caso de vitória, o time de Milão assumirá o primeiro lugar.

Na briga pela artilharia, Higuaín chegou a 9 gols, mas segue longe dos maiores goleadores da Europa, o argentino Mauro Icardi (Inter) e Ciro Immobile (Lazio), que balançaram as redes 15 vezes.

Mais cedo, a Roma venceu por 3 a 1 em casa o Spal e garantiu se manter na quarta colocação da competição.

Com 34 pontos, a Roma ampliou para 5 a vantagem sobre a Lazio (5ª), que no domingo visita a Sampdoria (6ª).

O bósnio Edin Dzeko (19 minutos) e o holandês Kevin Strootman (32) colocaram a Roma em vantagem no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lorenzo Pellegrini (53) marcou o terceiro gol dos romanos, antes de Federico Viviani marcar o gol de honra do Spal.

A Roma voltou a se encontrar com a vitória após os resultados ruins da última semana, quando falhou em garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões após perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e empatou em 1 a 1 com o Genoa, pela Serie A.

- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Roma - SPAL 3 - 1

Napoli - Juventus 0 - 1

- Sábado:

(17h45) Torino - Atalanta

- Domingo:

(09h30) Benevento - Milan

(12h00) Inter - Chievo

Bologna - Cagliari

Fiorentina - Sassuolo

(17h45) Sampdoria - Lazio

- Segunda-feira:

(16h00) Crotone - Udinese

(18h00) Hellas Verona - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 15 12 2 1 35 10 25

2. Juventus 37 15 12 1 2 41 14 27

3. Inter 36 14 11 3 0 28 10 18

4. Roma 34 14 11 1 2 27 10 17

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Milan 20 14 6 2 6 19 18 1

8. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

9. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

10. Atalanta 19 14 5 4 5 20 18 2

11. Torino 19 14 4 7 3 18 20 -2

12. Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19 4

13. Cagliari 15 14 5 0 9 13 24 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 15 2 4 9 13 26 -13

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 14 0 0 14 6 34 -28

* AFP