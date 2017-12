Honduras retoma contagem de votos sem acordo com a oposição

Tegucigalpa 03/12/2017 | 20h42

O tribunal eleitoral de Honduras retomou neste domingo a contagem de votos, sem chegar a um acordo com a oposição, para definir o ganhador das eleições realizadas há uma semana e que foram disputadas entre o atual presidente, Juan Orlando Hernández, e o opositor Salvador Nasralla.

O presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), David Matamoros, anunciou neste domingo o reinício da revisão de atas que continham irregularidades, suspensa desde quinta-feira, quando, com 94,35% dos votos apurados, Hernández liderava com 42,92%, contra 41,42% de Nasralla.

* AFP