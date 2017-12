Hazard faz dois e Chelsea vence Newcastle de virada

Londres 02/12/2017 | 16h17

O Chelsea venceu de virada por 3 a 1 em casa o Newcastle, com direito a dois gols do belga Eden Hazard, neste sábado na partida que abriu a 15ª rodada do Campeonato Inglês, se consolidando na terceira colocação da competição.

Com 32 pontos, os Blues se distanciam provisoriamente a quatro pontos dos vizinhos do Arsenal (5º), que encara ainda neste sábado o Manchester United (2º).

O Newcastle (14º) chegou a surpreender o Chelsea em pleno Stamford Bridge com gol de Dwight Gayle (12 minutos), mas o Chelsea logo reagiu.

O gol de empate veio com Hazard aos 21, com um forte chute cruzado de dentro da área. Aos 33, o espanhol Álvaro Morata virou a partida para o Chelsea, mandando de cabeça para as redes um bom cruzamento do nigeriano Victor Moses.

No segundo tempo, o Chelsea controlou a partida e marcou o gol de segurança aos 29 minutos, novamente com Hazard, convertendo pênalti sofrido por Moses.

Esta foi a sétima partida seguida sem derrota para o Chelsea, que parece não aceitar sair da briga pelo título.

O atual campeão, porém, segue longe do líder Manchester City, que tem 8 pontos de vantagem e ainda joga neste domingo contra o West Ham (19º).

Na outra partida de destaque deste sábado na Premier League, o Liverpool atropelou o Brighton (11º) com uma goleada por 5 a 1 que viu três gols de brasileiros, dois de Roberto Firmino e um de Philippe Coutinho.

Com o resultado, o Liverpool subiu provisoriamente para o 4º lugar com 29 pontos.

Quem continua despencando na tabela é o Tottenham, ex-vice-líder, mas que agora aparece na 6ª colocação após empatar em 1 a 1 com o Watford (8º).

Em outras partidas do dia, o Leicester (9º) venceu por 1 a 0 o Burnley (7º), o Everton (10º) derrotou por 2 a 0 o Huddersfield (15º) e o Stoke (13º) superou por 2 a 1 o Swansea (20º), enquanto West Bromwich (17º) e Crystal Palace (18º) empataram sem gol.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Chelsea - Newcastle 3 - 1

West Bromwich - Crystal Palace 0 - 0

Leicester - Burnley 1 - 0

Everton - Huddersfield Town 2 - 0

Brighton and Hove Alb - Liverpool 1 - 5

Stoke - Swansea 2 - 1

Watford - Tottenham 1 - 1

Arsenal - Manchester United

- Domingo:

(11h30) AFC Bournemouth - Southampton

(14h00) Manchester City - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 40 14 13 1 0 44 9 35

2. Manchester United 32 14 10 2 2 32 8 24

3. Chelsea 32 15 10 2 3 28 12 16

4. Liverpool 29 15 8 5 2 33 19 14

5. Arsenal 28 14 9 1 4 28 16 12

6. Tottenham 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Burnley 25 15 7 4 4 14 12 2

8. Watford 22 15 6 4 5 25 26 -1

9. Leicester 20 15 5 5 5 20 20 0

10. Everton 18 15 5 3 7 19 28 -9

11. Brighton and Hove Alb 17 15 4 5 6 14 19 -5

12. Southampton 16 14 4 4 6 14 17 -3

13. Stoke 16 15 4 4 7 18 30 -12

14. Newcastle 15 15 4 3 8 14 22 -8

15. Huddersfield Town 15 15 4 3 8 9 26 -17

16. AFC Bournemouth 14 14 4 2 8 12 16 -4

17. West Bromwich 13 15 2 7 6 12 21 -9

18. Crystal Palace 10 15 2 4 9 8 25 -17

19. West Ham 10 14 2 4 8 12 30 -18

20. Swansea 9 15 2 3 10 8 18 -10

