Grécia anuncia acordo preliminar com credores

Atenas 02/12/2017 | 21h32

A Grécia anunciou neste sábado que chegou a um acordo preliminar com seus credores internacionais sobre a revisão do terceiro plano de resgate financeiro.

"Chegamos a um acordo preliminar com as instituições em todas as questões", disse o ministro grego das Finanças, Euclides Tsakalotos, a repórteres.

Para conseguir o novo empréstimo, a Grécia tinha que cumprir 95% de seus compromissos até dezembro, entre eles reformas no setor público, benefícios sociais, medidas para liberalizar o mercado energético e uma aceleração das privatizações.

O acordo final será levado aos ministros de Finanças do Eurogrupo na reunião de 22 de janeiro, contanto que as reformas tenham sido previamente aprovadas pelo Parlamento grego.

A Grécia recebeu três empréstimos desde 2010.

Este terceiro programa atualmente em vigor está sendo financiado pelos sócios europeus da Grécia, mas não pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), e se estenderá até agosto de 2018, quando Atenas espera poder voltar totalmente aos mercados financeiros.

No final de setembro, a Grécia tinha recebido mais de de 221 bilhões de euros das instituições europeias e 11,5 bilhões do FMI, informou o ministro.

* AFP