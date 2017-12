Figueirense acerta com clube português empréstimo de lateral-direito

Furacão 2018 01/12/2017 | 16h47 Atualizada em

O Figueirense tem bem a primeira contratação para a temporada de 2018 bem encaminhada. O clube alvinegro entrou em acordo com o Marítimo, de Portugal, para receber o lateral-direito Samuel Santos por empréstimo. O jogador de 27 anos está no país europeu para acertar os últimos detalhes da cessão por um ano ao Figueira. As informações são do repórter Kadu Reis, da Rádio CBN Diário.

A expectativa é de que a assinatura de contrato com o Furacão ocorra na segunda-feira. O empréstimo tem duração de um ano, com preferência na aquisição dos direitos federativos do atleta. O jogador chegou a ser pretendido pelo Figueirense neste ano, mas o clube não teve tempo hábil para a inscrição dentro do prazo para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de Caçapava (SP), o atleta tem no currículo clubes do estado natal, entre eles Mirassol, São Caetano, Bragantino, Santo André e Botafogo-SP, clube em que tem treinado nos últimos dias. No Marítimo, ele esteve em campo em sete partidas no segundo semestre do ano passado.

