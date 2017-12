Explosão em indústria química deixa um morto e 11 feridos no Japão

Tóquio 01/12/2017 | 06h07

Ao menos um funcionário morreu e 11 ficaram feridos em uma explosão ocorrida nesta sexta-feira em uma fábrica de produtos químicos no Japão, informaram as autoridades, que evacuaram as imediações da unidade.

Imagens da TV japonesa mostravam uma coluna de fumaça preta sobre a fábrica da Arakawa Chemical Industries.

"Um operário de 64 anos, que havia sido declarado como desaparecido, foi encontrado morto", afirmou à AFP Takahiro Suzuki, comandante do corpo de bombeiros de Fuji.

Onze funcionários ficaram feridos, três deles em estado grave. O balanço inicial citava 14 feridos.

"Foi decretada a retirada de todos em um raio de 100 metros da fábrica", disse à AFP Kazuhiko Hakoyama, um funcionário do governo de Fuji.

A cidade de Fuji está situada aos pés do famoso monte, cerca de 100 km a oeste de Tóquio.

* AFP