Elton Carvalho: bastidores da final entre JEC e Assoeva

Nesta sexta-feira, com autorização da Prefeitura de Joinville, a Krona instalou o camisão do JEC em frente ao Centreventos Cau Hansen. A peça já havia aparecido na cidade nas finais do Campeonato Catarinense de 2016, quando o JEC enfrentou (e perdeu) para a Chapecoense. Agora, a peça pode trazer mais sorte ao futsal.

AGENDA

Neste sábado pela manhã, a partir das 10h30, o JEC/Krona realizará a ultima atividade antes da final da Liga Nacional de Futsal. O treino não terá registro de imagens, assim como aconteceu na semana passada, no último trabalho em Venâncio Aires (RS), mas será aberto aos torcedores. Logo depois, o grupo se deslocará para a concentração, no Hotel Blue Tree Towers.

APOIO

O presidente do JEC, Jony Stassun, esteve no último treino do JEC/Krona para prestigiar o time e mandar seu apoio aos jogadores. No entanto, ele foi alvo de questionamentos a respeito do fim da guerra política nos bastidores do Tricolor. Com a gestão compartilhada desde terça, Jony afirma que finalmente o clube terá um pouco de paz nos próximos meses.

GARANTIDOS

A Assoeva-RS confirmou na manhã de sexta-feira que 110 torcedores estarão presentes no Centreventos para acompanhar a partida no domingo. Eles ficarão em frente ao banco de reservas dos visitantes, na arquibancada superior do ginásio, no lado direito, espaço que normalmente é ocupado pelas torcidas adversárias.