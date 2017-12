Camiseta gigante decora Centreventos de Joinville para a final da Liga Futsal

Futsal 01/12/2017 | 10h28 Atualizada em

Quem passar pelo Centreventos Cau Hansen, em Joinville, já pode entrar no clima da final da Liga Nacional de Futsal. Uma camiseta gigante do JEC/Krona estampa a entrada do local. Muitas pessoas aproveitaram para fazer fotografias e demonstrar apoio à equipe. A decisão acontece neste domingo, às 11 horas, entre o time joinvilense e a Assoeva, de Venâncio Alves, no Rio Grande do Sul.

Os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira, 29 de novembro. Às 8h30, os 600 bilhetes disponíveis na Coopertupy já tinham sido vendidos. Mais tarde, às 9h30, os ingressos da Toca do Coelho da Arena também acabaram. Logo depois, filas gigantes se acumulavam nos corredores do Garten Shopping. Trinta minutos depois, a venda estava encerrada.

Cerca de 3 mil pessoas são aguardadas no domingo na partida contra a Assoeva, que pode dar ao JEC/Krona o título inédito da Liga Nacional de Futsal.