Brasil encara Suíça, Costa Rica e Sérvia na Copa da Rússia-2018

Moscou 01/12/2017 | 14h57

O Brasil enfrentará as seleções da Suíça, Costa Rica e Sérvia no Grupo E da Copa do Mundo da Rússia-2018, após sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira em Moscou.

A seleção de Tite, apontada como uma das favoritas ao título ao lado da atual campeã Alemanha, da França, da Argentina e da Espanha, estreará na Copa no dia 17 de junho em Rostov.

No dia 22, Neymar e companhia viajam a São Petersburgo para encarar a Costa Rica e, no dia 27, se despedem da fase de grupos da Copa contra a Sérvia em Moscou.

Caso todos os favoritos coloquem em prática suas superioridades e garantam a primeira colocação de suas chaves, o Brasil fará uma possível final contra Alemanha, Espanha ou Argentina. Por outro lado, enfrentaria pelo caminho até a decisão pesos pesados do futebol como França e Inglaterra.

O Brasil acabou escapando de um grupo que, na teoria, poderia ter sido muito mais complicado, já que a Espanha, que não era cabeça de chave e fazia parte do pote 2 do sorteio, jogará no Grupo B da Copa ao lado dos vizinhos Portugal e Marrocos, além do Irã.

Com um grupo teoricamente acessível, o Brasil tem tudo para terminar na primeira colocação, mas precisará ficar atento para evitar qualquer tropeço, já que um segundo lugar na chave valeria à seleção um provável encontro nas oitavas de final com a Alemanha.

Os atuais campeões do mundo iniciam a defesa do título conquistado em 2014 no mesmo dia que o Brasil, em 17 de junho contra o México, pelo Grupo F. Também enfrentarão Suécia e Coreia do Sul.

- Argentina contra 'xodó' europeu -

O perigo de um cruzamento de peso entre Brasil e Alemanha caso um dos dois tropece pode se repetir com outros dois favoritos ao título: Argentina e França.

A Argentina, em possivelmente a última Copa de Lionel Messi, enfrentará no Grupo D a seleção 'xodó' da Europa, a Islândia, grande surpresa da Eurocopa, competição na qual chegou às quartas de final, eliminando no caminho a Inglaterra.

A chave é completada por Croácia e Nigéria, duas seleções muito perigosas que fazem do Grupo D um dos mais temidos do sorteio.

Já a França tem tudo para terminar em primeiro no Grupo C, que conta também com Austrália, Peru e Dinamarca. Caso franceses e argentinos não cumpram os prognósticos, poderão se enfrentar nas oitavas de final.

O grande 'vencedor' do sorteio acabou sendo o Uruguai, que, mesmo sem ser cabeça de chave, tem tudo para terminar em primeiro num dos grupos mais fracos da competição, o A, ao lado da anfitriã Rússia e dos modestos Arábia Saudita e Egito.

A partida de abertura do Mundial acontecerá no dia 14 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou, entra a dona da casa e a Arábia Saudita.

A Colômbia, outra seleção sul-americana que fazia parte do pote 2 do sorteio, também pode se considerar sortuda, já que enfrentará Polônia, Senegal e Japão no Grupo H, apontado como um dos mais parelhos e indefinidos do Mundial.

O adversário dos colombianos nas quartas de final saíra do Grupo G, que conta com Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra.

* AFP