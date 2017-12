Bayern se recupera com vitória sobre Hannover, Leipzig é goleado

Berlim 02/12/2017 | 14h57

O Bayern de Munique, que no último fim de semana sofreu sua primeira derrota sob comando de Jupp Heynckes, se recuperou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Hannover (10º), neste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, enquanto o Leipzig (2º) foi goleado pelo Hoffenheim (5º) por 4 a 0.

Há uma semana, o Leipzig havia aproveitado a derrota do Bayern para se aproximar a 3 pontos do líder. Agora, voltou a fica a 6 de distância do gigante bávaro.

A derrota do Leipzig permite ao Schalke, terceiro a dois pontos, assumir a vice-liderança caso vença o lanterninha Colônia na última partida deste sábado.

O chileno Arturo Vidal foi o encarregado de abrir o placar para o Bayern de Munique, aos 17 minutos de jogo. O Hannover não demorou para reagir, chegando ao empate com Charlison Benschop aos 35 minutos.

No segundo tempo, o francês Kinglsey Coman recolocou o Bayern à frente e o polonês Robert Lewandowski selou a vitória do líder de pênalti a três minutos para o fim do jogo.

- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Freiburg - Hamburgo 0 - 0

- Sábado:

Bayern de Munique - Hannover 3 - 1

Hoffenheim - RB Leipzig 4 - 0

Werder Bremen - Stuttgart 1 - 0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund1 - 1

Mainz - Augsburg 1 - 3

(15h30) Schalke 04 - Colônia

- Domingo:

(12h30) Hertha Berlim - Eintracht Frankfurt

(15h00) Wolfsburg - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 32 14 10 2 2 34 11 23

2. RB Leipzig 26 14 8 2 4 22 19 3

3. Schalke 04 24 13 7 3 3 20 14 6

4. B. Moenchengladbach 24 13 7 3 3 23 22 1

5. Hoffenheim 23 14 6 5 3 25 18 7

6. Borussia Dortmund 22 14 6 4 4 34 21 13

7. Augsburg 22 14 6 4 4 21 16 5

8. Bayer Leverkusen 21 14 5 6 3 27 19 8

9. Eintracht Frankfurt 19 13 5 4 4 14 13 1

10. Hannover 19 14 5 4 5 17 19 -2

11. Hertha Berlim 17 13 4 5 4 18 19 -1

12. Stuttgart 17 14 5 2 7 13 17 -4

13. Mainz 15 14 4 3 7 15 22 -7

14. Wolfsburg 14 13 2 8 3 17 19 -2

15. Hamburgo 14 14 4 2 8 13 20 -7

16. Freiburg 12 14 2 6 6 9 25 -16

17. Werder Bremen 11 14 2 5 7 9 16 -7

18. Colônia 2 13 0 2 11 4 25 -21

* AFP