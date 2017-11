Zé Antônio assina renovação de contrato com o Figueirense nesta quinta-feira

para 2018 22/11/2017 | 19h30 Atualizada em

Depois do meia Marco Antônio, a diretoria do Figueirense acertou a renovação de mais um jogador para a próxima temporada. O volante Zé Antônio assina o contrato nesta quinta-feira, segundo a assessoria de imprensa do clube. Ele veste a camisa do alvinegro até o fim de 2018.

Aos 33 anos, Zé Antônio chegou ao Orlando Scarpelli no final de abril para a disputa da Série B. Ele atuou até agora em 29 jogos e fez um gol, na derrota para o Londrina, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Experiente, o volante iniciou a competição como titular, ficou fora de três partidas já no returno e, quando reassumiu a titularidade, foi peça importante da equipe do técnico Milton Cruz na permanência do clube na Segunda Divisão.

O Figueira ainda trabalhar para acertar a manutenção de outros jogadores, como o atacante Jorge Henrique, que deve assinar nos próximos dias. Goleador do Alvinegro na temporada com 12 gols, Henan também negocia a permanência no Scarpelli.

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro