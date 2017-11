Xi Jinping diz que globalização é uma "tendência histórica irreversível"

Danang 10/11/2017 | 06h40

O presidente chinês Xi Jingping afirmou nesta sexta-feira na cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) que a globalização é uma "tendência histórica irreversível", em um discurso que buscava reafirmar seu papel de defensor do livre-comércio em nível mundial.

"A globalização econômica tem contribuído de maneira significativa com o crescimento mundial, na realidade é uma tendência histórica irreversível", afirmou Xi, embora tenha que o comércio precisa ser "mais aberto, mais inclusivo, mais equilibrado, mais equitativo e com mais benefícios para todos".

Seu discurso contrasta com o do presidente americano Donald Trump, que, na mesma sala repleta de empresários de todo o mundo, disse que os Estado Unidos não podem continuar tolerando "os abusos comerciais crônicos", fazendo duras criticas à Organização Mundial do Comércio (OMC), que segundo ele não trata os EUA com imparcialidade.

Xi, contudo, defendeu o multilateralismo encarnado pelas organizações internacionais, como a OMC.

"Temos que apoiar o sistema multilateral de comércio e praticar um regionalismo aberto, para permitir que os países em desenvolvimento se beneficiem mais do comércio e dos investimentos internacionais", acrescentou.

* AFP