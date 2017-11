Wall Street fecha em alta

Nova York 20/11/2017 | 20h42

Wall Street teve pequena alta nesta segunda-feira, começo de uma semana mais curta pelo Dia Ação de Graças: o Dow Jones subiu 0,31% e o Nasdaq 0,12%.

O índice Dow Jones Industrial Average fechou com alta de 72,09 pontos, a 23.430,33 unidades, e o tecnológico Nasdaq com aumento de 7,92 pontos, a 6.790,71 unidades. O índice ampliado S&P 500 subiu 0,13%, o 3,29 pontos, a 2.582,14 unidades.

"Os investidores voltam neste início de semana mais curta pela celebração de Ação de Graças", tradicionalmente um período "bastante positivo para as ações graças à 'Black Friday'", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu para 2,363% contra 2,344% de sexta-feira à noite, assim como o dos bônus a 30 anos, que avançou 2,780% frente aos 2,778% do fechamento anterior.

* AFP