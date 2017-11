Nova York 27/11/2017 | 13h32

Wall Street abriu em alta no começo das operações desta segunda-feira (27), com otimismo pelas vendas de fim de ano e à espera de declarações de membros do Fed ante o Congresso.

Às 14H45 GMT (12H45 de Brasília), o índice industrial Dow Jones teve alta de 0,08%, a 23.576,88 unidades, o tecnológico Nasdaq subiu 0,02%, a 6.890,79, e o S&P 500 avançou 0,11%, a 2.605,20 unidades.

* AFP