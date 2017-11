Vendedor faz tatuagem com o nome da loja onde trabalha

Marcado na pele 08/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Juliano Morais está exibindo a nova tatuagem, que é o nome da loja onde trabalha. Com 33 anos, ele soma mais de oito anos como funcionário da Lebes, rede de varejo do Rio Grande do Sul.

Quando fez a tattoo, Morais colocou nas redes sociais. Só que enfrentou o tribunal da internet com uma chuva de críticas, apagou a primeira postagem, ficou chateado e resolveu voltar a escrever.

A coluna Acerto de Contas achou inusitado e conversou com o vendedor:

Como surgiu a ideia?

Juliano Morais - Foi através da empresa que comprei minha casa, meu carro, minha moto... Queria marcar isso. Foi ganhando prêmios como vendedor que viajei pelo Brasil, assisto shows nacionais e internacionais, além de realizar meu sonho de viajar de avião. Eu amo a empresa. Cheguei a sair da Lebes uma vez porque achei que meu ciclo havia se encerrado e foi a pior burrada que fiz na vida. Tive que esperar três anos para voltar e foi horrível.









A volta foi como esperava, pelo visto...

Morais - Trabalho todos os dias como se fossem o meu primeiro na empresa. É muito amor envolvido.





Recebeu muitas críticas pela tatuagem?

Morais - Muitas, na minha postagem, na do tatuador, em grupos de WhatsApp... Muitos debocharam da minha cara, inclusive alguns familiares. Disseram que eu era um puxa saco, que a empresa iria me mandar embora um dia e eu ficaria com aquela tatuagem. É fácil falar mal assim, quando não sabem a nossa história. E a maioria nem me conhece para dar opinião.





Não tem medo de te arrepender?

Morais - Minha esposa e minha gerente ficaram apavoradas quando contei. Principalmente, minha esposa, mas argumentei com tudo o que conseguimos. Conquistei minha vida na empresa, então o carinho e o respeito permanecerão. Tenho a intenção de nunca sair da Lebes.





Quais são teus planos?

Morais - Meu sonho agora é virar trainee e um dia ser gerente.

O tribunal da internet não perdoa mesmo. Aliás, como uma pessoa escolhe o que vai tatuar? Pergunta para refletir antes de debochar de Juliano. Quem tatua o rosto de um ator é tão julgado quanto alguém que opta pelo nome da empresa onde conquistou tudo que considera importante?

