Veja os filmes que estreiam nos cinemas catarinenses nesta quinta-feira

Clube do Assinante 23/11/2017 | 07h00 Atualizada em

"Não devore meu coração", com Cauã Reymond, chega a dois cinemas da Capital

"Não devore meu coração", com Cauã Reymond, chega a dois cinemas da Capital Foto: Duas Mariola Filmes / Divulgação

Confira as estreias da semana nos cinemas parceiros do Clube do Assinante:



Não devore meu coração

Drama. 1h46min. De Felipe Bragança, com Cauã Reymond, Eduardo Macedo, Adeli Gonzales.

Joca, um jovem de treze anos, descobre o amor quando conhece Basano, uma menina paraguaia. No entanto, para conquistá-la, Joca passará por grandes dificuldades relativos a problemas de fronteira entre o Brasil e o Paraguai e a relação seu irmão Fernando, um homem que pertence a uma perigosa gangue de motociclistas.

O filme estreia nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi e Cineshow Beiramar, em Florianópolis.



A Estrela de Belém

Animação. 86min. De Timothy Reckart, com Vini Rodrigues, Cristina Mel, Caique Oliveira.

Um pequeno, porém bravo, asno chamado Bo, anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontra a coragem de se libertar, e junto de seus novos amigos começa uma jornada. Agora eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentais na maior história já contada, o primeiro Natal.

O filme estreia sábado - 25/11 nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi, em Florianópolis, e GNC de Balneário Camboriú.



A Trama

Drama. 1h53min, 14 anos. De Laurent Cantet, com Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach

É verão em La Ciotat, na França. Antoine aceita participar de uma integradora oficina de escrita, onde alguns jovens deverão desenvolver um romance policial sob a tutoria de Olivia Dejazet, famosa romancista. Agressivo e provocador, ele apresenta um polêmico texto e logo passa a ser odiado pelo diverso grupo, ao mesmo tempo em que é apoiado pela intrigada professora.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.



Gabeira

Documentário. 75min. De Moacyr Góes, com Fernando Gabeira, Ferreira Gullar, Carlos Vereza

Através de entrevistas com personalidades como Armínio Fraga, Nelson Mota, Agnaldo Silva e Leda Nagle, o documentário traça a trajetória política e de vida do jornalista, escritor e político brasileiro Fernando Gabeira, conhecido principalmente por sua atuação junto ao Partido Verde, que ajudou a fundar no país.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.



Rodin

Drama. 2h01min, 12 anos. De Jacques Doillon, com Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele.

Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. Esta oportunidade chega aos 40 anos de idade, com a escultura "La Porte de l'Enfer". Enquanto trabalha, ao lado da esposa Rose Beuret, ele se apaixona por sua aprendiz mais talentosa, Camille Claudel, que se torna sua amante. Quando este relacionamento escondido acaba, Rodin muda radicalmente a forma de seus trabalhos.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.

Leia mais:

Veja todos os cinemas parceiros do Clube do Assinante

Por exigência de Gal Gadot, Brett Ratner está fora da sequência de "Mulher-Maravilha"

Com nove indicações, Brasil não leva nenhum troféu no Emmy Internacional